Aggressione omofoba in centro a Palermo, misure cautelari per tre persone

Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate dopo l'aggressione avvenuta lo scorso 18 settembre nei pressi di via Roma, all'angolo con via da Procida.

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di tre persone ritenute responsabili di un’aggressione di natura omofoba ai danni di una giovane coppia, nel centro storico di Palermo. A due dei tre indagati è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora, mentre per il terzo, attualmente irreperibile, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate dopo l’aggressione avvenuta lo scorso 18 settembre nei pressi di via Roma, all’angolo con via da Procida.

Secondo quanto ricostruito, mentre le due vittime stavano rientrando nella propria abitazione, sarebbero state aggredite da un gruppo di giovani di origine nordafricana, prima con insulti e offese di natura omofoba e poi fisicamente con calci, pugni e anche con l’utilizzo di un taser.

Le indagini, condotte dal personale della Sezione Investigativa del Commissariato Oreto-Stazione, sono state sviluppate attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’aggressione, gli elementi forniti dalle vittime e la conoscenza degli ambienti della microcriminalità del territorio. Gli accertamenti hanno consentito di identificare un 21enne tunisino, ritenuto l’autore materiale dell’aggressione, e due complici, un 19enne tunisino e un 20enne egiziano. Per il 21enne, attualmente irreperibile, sono in corso le ricerche. Agli altri due, individuati a Palermo e nelle campagne di Petrosino, è stata notificata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).