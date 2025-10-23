Aggredita dal compagno, finisce in ospedale

Una donna transgender ha riportato escoriazioni ma sarebbero state escluse altre violenze

Gela. Sarebbe stata aggredita dal compagno. Una donna transgender, questa mattina, è stata costretta alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Ha riportato escoriazioni ma nessuna ferita grave. Sembra inoltre che siano state escluse altre violenze. La posizione dell'uomo è al vaglio degli investigatori, con verifiche affidate agli agenti di polizia.