Aggredisce il compagno di scuola a martellate a Gela, forse vendetta per bullismo

Momenti di terrore al plesso Fermi di Gela (Caltanissetta) al termine della ricreazione

26 febbraio 2026 13:15
Sicilia
Cronaca
Italpress
Regione
GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Momenti di terrore al plesso Fermi di Gela (Caltanissetta) al termine della ricreazione: uno studente ha colpito con un martello un compagno di scuola. L’aggressione è stata fermata dal professore di fisica, poi l’intervento della polizia e della scientifica per i rilievi. Il ragazzo, fermato, avrebbe parlato di vendetta per presunti episodi di bullismo. Il ferito e il professore sono stati soccorsi e portati in ospedale, nessuno dei due è in pericolo di vita.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

