"Aggredirono a calci e pugni due giovani per i soldi e gli smartphone", minori a giudizio

Gela. Gli imputati erano entrambi minorenni, otto anni fa, quando si verificò l'aggressione. Due giovani vennero bloccati e colpiti, a calci e pugni, per rubargli soldi e smartphone. Davanti ai giudici del tribunale minorile di Caltanissetta, sono due a risponderne. L'aggressione causò ferite e fratture alle vittime. Uno degli imputati, difeso dall'avvocato Rosario Prudenti, è stato sentito e ha escluso l'aggressione. Ha riferito di una rissa ma scatenata non dalla volontà di rapinare gli altri ragazzi, che ebbero la necessità delle cure ospedaliere. L'attività istruttoria andrà avanti.