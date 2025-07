Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 8 luglio 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 8 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Gela sarà sotto i riflettori per una giornata che promette di essere caratterizzata da un clima interessante e variegato. Le condizioni meteo potrebbero influenzare le attività quotidiane e le decisioni di chi vive o si trova in visita nella località siciliana. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per l'8 luglio 2025.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da un cielo completamente sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 25.3°C, con un'umidità dell'80%. Il vento soffierà leggermente da nord-est a una velocità di 0.87 m/s. La situazione si preannuncia tranquilla, senza precipitazioni.

Prima mattina: Le prime ore del mattino continueranno a mantenere un cielo sereno con una temperatura di 25.16°C. L'umidità scenderà leggermente al 78%, mentre il vento, sempre debole, soffierà da nord-est a 0.84 m/s. Anche qui, nessun rischio di pioggia.

Mattina: Il sole sorgerà su un cielo con poche nuvole, e la temperatura salirà a 26.09°C. L'umidità si abbasserà ulteriormente al 72%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo ora da ovest-sud-ovest con una velocità di 2.01 m/s. Ancora una volta, nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, il cielo parzialmente nuvoloso porterà la temperatura a 27.55°C, con una sensazione di calore di 29.29°C a causa dell'umidità al 65%. Il vento si farà più presente, arrivando a 3.73 m/s da sud-ovest. La situazione rimarrà asciutta.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il clima si farà più caldo con una temperatura di 28.57°C e un'umidità del 59%. Il vento continuerà a intensificarsi, raggiungendo i 5.46 m/s da sud-ovest. Anche in questa fascia, non sono previste precipitazioni.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà sereno e la temperatura si assesterà intorno ai 28.38°C, con una sensazione di calore più elevata pari a 30.55°C. Il vento soffierà da ovest a 6.63 m/s, ma le condizioni rimarranno asciutte.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà ancora cieli sereni e una temperatura di 26.91°C. L'umidità risalirà al 75%, mentre il vento soffierà da ovest a 6.54 m/s. Anche in questa fase della giornata, non ci sarà rischio di pioggia.

Sera: La sera si concluderà con cielo sereno e una temperatura di 26.04°C. L'umidità sarà al 78%, con un vento leggero da nord-ovest a 3.24 m/s. Le condizioni rimarranno stabili, senza alcun segno di precipitazioni.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata principalmente da cieli sereni, con qualche nuvola di passaggio solo nella mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 25°C e i 28°C, con una sensazione di calore che potrebbe raggiungere i 30°C durante il giorno. Il vento sarà presente, ma non particolarmente intenso, variando in direzione e velocità nell'arco della giornata. Non sono previste precipitazioni, il che rende la giornata ideale per attività all'aperto. In sintesi, il clima sarà generalmente sereno e asciutto, con una leggera brezza a rinfrescare l'aria.