Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 6 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 6 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela per il 6 novembre 2025 promette una giornata interessante. Mentre alcuni potrebbero godere di cieli limpidi, altri potrebbero dover affrontare delle sorprese nel corso della giornata. Se siete curiosi di sapere cosa riserva il tempo per domani, continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria.

Previsioni Meteo Dettagliate per Gela

Notte: La giornata a Gela inizia con un cielo sereno e una temperatura di 15.27°C. L'umidità è al 79%, ma il vento leggero da 2.43 m/s da nord-est renderà l'aria fresca e piacevole. La visibilità è ottima, quindi le stelle brilleranno luminose.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con una temperatura che salirà leggermente a 16.4°C. Con un vento di 2.31 m/s da est-nord-est, l'aria sarà leggermente più mite, il che favorirà un risveglio piacevole.

Mattina: Con l'alba, Gela continuerà a godere di cieli sereni. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 16.13°C. L'umidità rimarrà al 79%, con un vento leggero di 1.78 m/s da est, mantenendo l'atmosfera frizzante.

Mezza mattinata: Verso la metà della mattinata, il sole splenderà ancora nel cielo quasi completamente sereno, e la temperatura salirà a 17.78°C. Il vento cambierà direzione, soffiando a 1.48 m/s da sud-est, contribuendo a una sensazione di calore piacevole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro raggiungerà i 18.92°C con il cielo ancora prevalentemente sereno. L'umidità scenderà al 69%, e un vento leggero di 2.64 m/s da sud renderà l'aria perfetta per chi desidera godersi una passeggiata all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni cambieranno leggermente con l'arrivo di nubi sparse. La temperatura raggiungerà il picco di 19.27°C, mentre il vento soffierà a 2.48 m/s da sud. L'umidità scenderà ulteriormente al 68%.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, le nubi sparse continueranno a coprire il cielo, e la temperatura scenderà leggermente a 18.96°C. Un vento più forte di 3.35 m/s da sud-sud-est porterà una sensazione di freschezza nell'aria.

Sera: In serata, il cielo sarà completamente coperto, e si prevede una pioggia leggera con una probabilità del 20%. La temperatura si manterrà a 18.67°C, e il vento soffierà a 2.91 m/s da sud-est. Sono previsti 0.11 mm di precipitazione, quindi è consigliabile portare un ombrello.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un inizio sereno, con cieli limpidi e temperature miti. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, le nubi inizieranno a coprire il cielo, culminando con una pioggia leggera in serata. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 19°C, offrendo un clima generalmente mite. Il vento sarà presente ma non troppo invadente, garantendo una giornata piacevole per la maggior parte del tempo. Prepariamoci quindi per una giornata che promette di essere varia e interessante dal punto di vista meteorologico.