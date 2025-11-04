Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 5 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 5 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela sarà baciata dal sole durante tutta la giornata, con cieli limpidi e temperature miti che renderanno il 5 novembre un giorno ideale per attività all'aperto. Ma scopriamo più da vicino cosa ci riserva il meteo ora per ora.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: La notte inizia con un cielo completamente sereno e una temperatura di circa 17.5°C. L'umidità si attesta al 71%, mentre il vento soffia leggermente da nord-est con una velocità di 2.79 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1021 hPa.

Prima mattina: Alle prime ore del mattino, la temperatura scende leggermente a 16.9°C. L'umidità sale al 72%, ma il cielo resta limpido. Il vento continua a provenire da nord-est, con una lieve intensificazione a 2.77 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, la temperatura si mantiene intorno ai 16.3°C. L'umidità raggiunge il 74%, ma il cielo resta sgombro da nuvole. Il vento, sempre da nord-est, aumenta la sua velocità a 3.61 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, i raggi del sole portano la temperatura a un piacevole 18.7°C. L'umidità cala al 57%, garantendo una sensazione di fresco asciutto. Il vento diventa quasi impercettibile, con una velocità di appena 0.89 m/s da nord.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro segna 19.28°C, con un'umidità del 59%. Il cielo continua a essere sereno, e il vento cambia direzione, soffiando ora da sud-ovest a 2.73 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni rimangono pressoché invariate con una temperatura di 19.15°C e un'umidità che sale al 65%. Il vento proviene ancora da sud-ovest, leggermente più forte a 2.75 m/s, mentre una leggera nuvola appare all'orizzonte.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scende a 18.54°C e l'umidità al 68%. Il cielo ritorna completamente sereno, mentre il vento, proveniente da sud, si calma a 1.01 m/s.

Sera: Infine, la sera si presenta con un clima mite, con temperature intorno ai 17.91°C e un'umidità del 72%. Il vento soffia da est a 1.4 m/s, mantenendo il cielo libero da nuvole.

Riepilogo delle previsioni

In sintesi, Gela vivrà una giornata caratterizzata da un cielo sereno e temperature piacevoli che oscilleranno tra i 16°C e i 19°C. Il vento sarà generalmente leggero, provenendo da nord-est al mattino e cambiando direzione verso sud-ovest nel pomeriggio. Con un'assenza totale di precipitazioni, il 5 novembre sarà un giorno perfetto per godersi il sole e l'aria fresca autunnale.