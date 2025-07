Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 5 luglio 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 5 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, incantevole cittadina siciliana affacciata sul Mar Mediterraneo, si prepara a vivere una giornata estiva con condizioni meteorologiche che promettono di essere ideali per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Le previsioni per domani, 5 luglio 2025, suggeriscono un clima sereno e piacevole, ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nell'arco della giornata.

Previsioni Meteo Dettagliate per Gela

Durante la notte, le temperature si manterranno su valori miti, intorno ai 25.38°C, con un'umidità del 63%. Il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, garantendo una buona visibilità. Il vento soffierà leggero da nord-ovest con una velocità di 1.25 m/s.

Nella prima mattina, il cielo si aprirà completamente, regalandoci un sereno inizio di giornata. Le temperature saliranno leggermente a 25.73°C e l'umidità aumenterà al 64%. Il vento cambierà direzione, provenendo da est con una velocità di 1.2 m/s.

La mattina proseguirà con un cielo limpido e soleggiato. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 26.63°C, con l'umidità in leggera diminuzione al 60%. Il vento sarà ancora debole, questa volta da est, con una velocità di 1.09 m/s.

Durante la mezza mattinata, il sole continuerà a splendere senza ostacoli, facendo salire le temperature a 28.04°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 52%, mentre il vento si intensificherà leggermente, provenendo da sud-ovest con una velocità di 3.3 m/s.

A mezzogiorno, il caldo si farà sentire con temperature che raggiungeranno i 27.88°C. L'umidità risalirà al 61%, ma il cielo rimarrà sereno. Il vento si farà più sostenuto, con una velocità di 4.75 m/s da sud-ovest.

Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con temperature che si attesteranno sui 27.6°C e un'umidità del 66%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, diminuendo leggermente in intensità a 3.89 m/s.

Il tardo pomeriggio vedrà un lieve calo delle temperature a 26.61°C, con un'umidità che toccherà il 70%. Il cielo sarà ancora privo di nuvole e il vento si attenuerà ulteriormente, provenendo da sud-ovest con una velocità di soli 0.85 m/s.

Infine, la sera chiuderà la giornata con temperature che scenderanno a 26.08°C e un'umidità stabile al 71%. Il cielo si manterrà sereno, mentre il vento sarà quasi assente, con una leggera brezza da nord-est a 0.77 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteo per Gela

La giornata del 5 luglio 2025 a Gela sarà caratterizzata da un tempo stabile e sereno per l'intero arco delle 24 ore. Le temperature oscilleranno tra i 25.38°C e i 28.04°C, mentre l'umidità varierà tra il 52% e il 71%, garantendo un clima piacevole. Il vento sarà generalmente debole, con lievi variazioni in direzione e intensità. Nel complesso, sarà una giornata ideale per godersi le bellezze della costa siciliana, senza la preoccupazione di improvvisi cambiamenti climatici.