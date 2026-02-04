Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 5 febbraio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 5 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la cittadina di Gela si sveglierà con un cielo variabile e condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane degli abitanti. Sarà una giornata caratterizzata da una leggera instabilità atmosferica, con la possibilità di piogge sparse e venti moderati. Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per le diverse fasce orarie di domani.

Previsioni Dettagliate per Gela

Notte: Durante la notte, Gela sarà avvolta da un cielo prevalentemente nuvoloso. Le temperature si aggireranno intorno ai 13.89°C, con una leggera pioggia che porterà circa 0.38 mm di precipitazioni. I venti soffieranno da ovest a una velocità di 2.61 m/s, con raffiche che potranno raggiungere i 5.69 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la situazione meteorologica non subirà grandi cambiamenti. Si avrà ancora una condizione di pioggia leggera, con una probabilità del 22% e 0.19 mm di precipitazioni attese. La temperatura sarà leggermente più bassa, intorno ai 13.71°C, e il vento aumenterà di intensità, con velocità fino a 6.99 m/s.

Mattina: Verso la mattina, la pioggia continuerà a cadere leggera, apportando circa 0.35 mm di precipitazioni. La temperatura salirà a 14.11°C, mentre l'umidità resterà elevata all'82%. I venti continueranno a soffiare da ovest con una velocità di 9.34 m/s e raffiche che raggiungeranno i 14.17 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo rimarrà coperto ma la pioggia cesserà. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 14.94°C. I venti, ancora da ovest, si manterranno sostenuti con una velocità di 9.16 m/s e raffiche fino a 12.97 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, tornerà la pioggia leggera, con una probabilità del 20% e precipitazioni di circa 0.11 mm. La temperatura continuerà a salire leggermente, toccando i 15.36°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 8.45 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà coperto ma senza precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente a 14.36°C, mentre l'umidità aumenterà all'86%. I venti si calmeranno un po', raggiungendo una velocità di 6.8 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14.23°C. I venti saranno più deboli, con una velocità di 4.54 m/s, e non sono previste precipitazioni.

Sera: La sera vedrà un cielo ancora nuvoloso ma senza piogge. La temperatura salirà leggermente a 15.03°C, con un'umidità del 91%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità di 5.34 m/s e raffiche fino a 8.95 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso con alcune precipitazioni leggere nelle prime ore e a mezzogiorno. Le temperature saranno miti, oscillando tra i 13.89°C e i 15.36°C. I venti soffieranno principalmente da ovest, con intensità variabile nel corso della giornata, raggiungendo il loro picco durante la mattina. Nonostante le condizioni instabili, non sono previsti eventi meteorologici estremi. Il consiglio è di tenere un ombrello a portata di mano e prestare attenzione ai venti moderati.