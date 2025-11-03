Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 4 novembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Mentre l'autunno avanza e le giornate si accorciano, gli abitanti di Gela si preparano a un nuovo giorno all'insegna di condizioni meteorologiche piuttosto miti. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il tempo per la giornata di domani, 4 novembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizierà con un cielo completamente sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 18.86°C, con un'umidità del 74%. Il vento soffierà da nord a una velocità di 3.09 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 3.34 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1019 hPa, garantendo una notte tranquilla.

Prima mattina: Le prime ore del mattino vedranno un aumento delle nuvole, con "poche nuvole" all'orizzonte. La temperatura scenderà leggermente a 18.33°C, con un'umidità in calo al 72%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord con una velocità di 2.19 m/s. La pressione resterà stabile a 1019 hPa.

Mattina: Le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con "poche nuvole" ad accompagnare la mattinata. La temperatura si manterrà costante a 18.25°C, mentre l'umidità scenderà al 65%. Il vento sarà leggermente più calmo, provenendo da nord-est a 1.62 m/s. La pressione salirà leggermente a 1020 hPa.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, si prevede un aumento della nuvolosità, con "nubi sparse". La temperatura aumenterà a 19.57°C, mentre l'umidità scenderà al 59%. Il vento sarà quasi impercettibile, soffierà da est a 0.89 m/s. La pressione atmosferica continuerà a salire a 1021 hPa.

Mezzogiorno: Intorno a mezzogiorno, le "nubi sparse" continueranno a dominare il cielo. La temperatura raggiungerà il picco di 20.13°C, con un leggero aumento dell'umidità al 65%. Il vento si intensificherà leggermente, soffierà da sud a 2.48 m/s, e la pressione sarà di 1020 hPa. Le precipitazioni saranno minime, con una probabilità di pioggia del 6%.

Primo pomeriggio: Il cielo vedrà una riduzione della copertura nuvolosa, con "poche nuvole". La temperatura scenderà leggermente a 19.56°C e l'umidità sarà al 66%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 1.89 m/s. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa, con una lieve probabilità di pioggia del 9%.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continuerà a presentare "poche nuvole". La temperatura sarà di 19.42°C, con un'umidità stabile al 66%. Il vento sarà da sud-est a 1.86 m/s. La pressione aumenterà leggermente a 1021 hPa, garantendo stabilità atmosferica.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno. La temperatura scenderà leggermente a 18.98°C, con un'umidità al 69%. Il vento soffierà da est a 1.94 m/s. La pressione sarà di 1022 hPa, assicurando una serata tranquilla.

Riepilogo delle previsioni

Per la giornata di domani, 4 novembre 2025, Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e miti. Le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 20°C. Il cielo vedrà alternarsi momenti di "cielo sereno" e "nubi sparse", con un leggero rischio di pioggia intorno a mezzogiorno e nel primo pomeriggio. Il vento sarà generalmente debole, variando di direzione nel corso della giornata. In generale, le condizioni meteo favoriranno una giornata tranquilla e piacevole per gli abitanti di Gela.