Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 30 giugno 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 30 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata estiva perfetta, con un cielo che promette di rimanere terso e limpido per tutte le 24 ore del 30 giugno 2025. Le condizioni meteorologiche si preannunciano ideali per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto, tra mare e relax. Ma quali saranno le temperature e le condizioni precise? Scopriamo insieme il meteo di domani, ora per ora.

Dettagli delle Previsioni Orarie

Notte: La notte a Gela si apre con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesta sui 25.39 °C, con un'umidità del 73%. Il vento è quasi impercettibile, soffiando a soli 0.69 m/s da nord-nordest. Nessuna nuvola all'orizzonte, per un inizio di giornata tranquillo.

Prima mattina: Alle prime luci del mattino, il cielo rimane terso. La temperatura scende leggermente a 25.11 °C, mentre l'umidità si riduce al 72%. Il vento si intensifica leggermente, raggiungendo 1.21 m/s da nord-nordovest. Un inizio di giornata piacevole e fresco.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il sole inizia a farsi sentire, portando la temperatura a 26.11 °C. L'umidità scende al 67% e il vento cala a 0.81 m/s. È il momento ideale per una passeggiata all'aperto sotto un cielo ancora una volta privo di nuvole.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la temperatura continua a salire, toccando i 27.31 °C. L'umidità si attesta al 60%, e il vento soffia ora più deciso a 3.72 m/s da ovest-sudovest. Le condizioni restano perfette per chi vuole sfruttare la giornata di sole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge i 27.47 °C, con una sensazione di calore che arriva a 29.27 °C a causa dell'umidità al 66%. Il vento si fa sentire di più, soffia a 6.33 m/s. Il cielo resta limpido, senza alcun accenno di nuvolosità.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni rimangono stabili con una temperatura di 27.1 °C e un'umidità del 68%. Il vento continua a soffiare a 5.13 m/s, mantenendo l'aria piacevolmente fresca. Il cielo sereno accompagna il pomeriggio dei gelesi.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo del tardo pomeriggio, la temperatura scende lievemente a 26.16 °C. L'umidità si stabilizza al 70%, mentre il vento soffia a 3.92 m/s. Ancora una volta, il cielo si presenta completamente sgombro di nuvole.

Sera: La serata si chiude con una temperatura dolce di 25.32 °C e un'umidità al 74%. Il vento cala ulteriormente, raggiungendo appena 1.09 m/s da ovest-nordovest. Con un cielo sereno, la giornata finisce come è iniziata: sotto un manto di stelle.

Riepilogo delle Condizioni Generali

La giornata del 30 giugno 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali per chi ama il sole e il bel tempo. Le temperature si manterranno tra i 25 °C e i 27 °C, con un cielo costantemente sereno e privo di nuvole. Il vento, seppur presente, non disturberà le attività all'aperto, regalando una lieve brezza soprattutto nelle ore centrali della giornata. In sintesi, una giornata perfetta per godersi l'estate siciliana in tutto il suo splendore.