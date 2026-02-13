Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 14 febbraio 2026 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 14 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

L'aria a Gela domani, 14 febbraio 2026, rimane su toni miti ma instabili: nuvole e piovaschi leggeri si alternano a schiarite, con raffiche di vento localmente sostenute nelle ore centrali della giornata. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte si apre con temperature intorno ai 12,7 °C, umidità elevata (84%) e pressione sui 1001 hPa. Cielo con poche nuvole (copertura ~14%). Vento debole da est: 3,1 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Nessuna precipitazione prevista in questa finestra; visibilità buona (~10 km).

Prima mattina (03:00) Mattinata molto umida con pioggia leggera prevista nelle prime ore: temp. 13,6 °C, umidità 84%, pressione 998 hPa. Rovesci contenuti (circa 0,53 mm nelle 3 ore) e probabilità di precipitazione molto alta (~100%). Vento da sud-est 4,6 m/s con raffiche a 5,7 m/s; cielo parzialmente coperto (~78%).

Mattina (06:00) Condizioni in parziale attenuazione: nubi sparse, temperatura 13,4 °C, umidità 78%, pressione 997 hPa. Probabilità di pioggia moderata (≈45%) ma senza accumuli significativi indicati nella finestra. Vento orientale 3,6 m/s, raffiche fino a 4,8 m/s. Schiarite possibili durante le ore successive.

Mezza mattinata (09:00) Si registrano temperature in rialzo fino a 14,97 °C; umidità 81% e pressione 995 hPa. Attesi brevi episodi di pioggia leggera (≈0,14 mm nelle 3 ore) con copertura nuvolosa elevata (~87%). Vento debole da nord-est 1,98 m/s con raffiche intorno a 2,6 m/s.

Mezzogiorno (12:00) Finestra con maggiore instabilità: temperatura 13,6 °C, umidità 71% e pressione 996 hPa. Probabilità elevata di pioggia leggera (≈0,58 mm; pop ≈71%). Vento più sostenuto da nord-ovest 6,6 m/s con raffiche fino a 10,4 m/s, attenzione alle raffiche più consistenti intorno a mezzogiorno.

Primo pomeriggio (15:00) Cielo tendenzialmente nuvoloso, definito cielo coperto (copertura ~90%): temperatura 14,7 °C, umidità 68% e pressione 996 hPa. Vento moderato da ovest 6,2 m/s con raffiche fino a 9,6 m/s. Al momento non sono attesi accumuli di pioggia significativi in questa finestra.

Tardo pomeriggio (18:00) Ritorno a episodi di pioggia leggera con accumulo indicato più consistente della giornata (circa 0,95 mm nelle 3 ore). Temperatura in calo a 12,9 °C, umidità 75% e pressione 998 hPa. Vento da ovest 4,5 m/s con raffiche fino a 5,4 m/s; copertura nuvolosa variabile (~48%), possibili schiarite tra i rovesci.

Sera (21:00) La serata vede una graduale attenuazione dei fenomeni: temperatura 12,3 °C, umidità 68% e pressione 999 hPa. Residui di pioggia leggera (≈0,18 mm nelle 3 ore) ma cielo quasi sgombro da nubi (copertura ~1%). Vento debole da nord 1,4 m/s, condizioni in progressivo miglioramento.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata mite (minime intorno ai 12–13 °C, massime sotto i 15 °C) con alternanza di nubi e schiarite. Sono previsti piovaschi leggeri soprattutto nelle prime ore, intorno a mezzogiorno e nel tardo pomeriggio, con accumuli contenuti (massimo indicato ~0,95 mm in una finestra). Il vento si rinforzerà soprattutto a cavallo del mezzogiorno e primo pomeriggio, con raffiche fino a ~10 m/s da nord-ovest/ovest. Pressione moderatamente bassa (995–1001 hPa) e umidità mediamente alta. Consiglio pratico: portare un ombrello per gli episodi di pioggia e prepararsi a raffiche di vento intermittenti durante le ore centrali del giorno.

(Dati elaborati sulla base delle previsioni fornite per Gela, aggiornamento ogni 3 ore.)