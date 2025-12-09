Aggiornamenti Meteo Gela | Previsioni per il 10 dicembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 10 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteorologiche per Gela del 10 dicembre 2025 promettono una giornata interessante. Con una varietà di condizioni atmosferiche previste, dall'alba al tramonto, sarà una giornata da non perdere di vista. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora per essere preparati e pianificare al meglio la giornata.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: Le prime ore della giornata a Gela saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura di 12.68°C. L'umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi all'85%, mentre il vento soffierà da nord-est a 2.81 m/s. Non sono previste precipitazioni, quindi il rischio di pioggia è nullo.

Prima mattina: In questa fascia oraria il cielo diventerà coperto. La temperatura salirà leggermente a 13.81°C, con l'umidità che scenderà all'84%. Il vento calerà a 2.43 m/s da nord-est, mantenendo comunque una giornata piacevole e asciutta grazie all'assenza di pioggia.

Mattina: Il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura si manterrà sui 13.6°C. L'umidità scenderà all'83%, e il vento soffierà a 2.46 m/s. La visibilità sarà ottimale, rendendo il clima perfetto per avventurarsi all'aperto senza il timore di precipitazioni.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo continuerà ad essere coperto, con una temperatura che salirà a 15.3°C. L'umidità sarà al 75%, e il vento sarà molto debole, appena 0.81 m/s da nord-est. Anche in questa fascia oraria, non sono attese piogge.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali della giornata, le nubi cominceranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura raggiungerà i 16.33°C e l'umidità si stabilizzerà al 74%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 1.56 m/s, mantenendo comunque condizioni asciutte.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con poche nuvole all'orizzonte. La temperatura massima raggiungerà i 16.48°C, mentre l'umidità resterà al 74%. Il vento sarà leggerissimo, di 1.05 m/s da ovest. La giornata si prospetta perfetta per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo si aprirà ulteriormente, regalando un cielo sereno e una temperatura di 15.78°C. L'umidità aumenterà leggermente al 78%, ma il vento sarà quasi assente, appena 0.71 m/s da nord. Non ci sarà alcuna traccia di precipitazioni.

Sera: Infine, la serata si presenterà limpida con un cielo sereno. La temperatura scenderà a 14.69°C e l'umidità sarà del 79%. Il vento sarà leggermente più presente, a 1.82 m/s da nord-est. La giornata si concluderà senza piogge, permettendo una serata tranquilla.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 10 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzata principalmente da cielo coperto nelle prime ore, con schiarite nel pomeriggio e un cielo sereno verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 12.68°C e i 16.48°C, con venti deboli e nessuna precipitazione prevista. Sarà una giornata ideale per uscire e godersi le attività all'aperto senza il timore di pioggia. Con un clima mite e piacevole, Gela offrirà un'interessante varietà di condizioni atmosferiche durante l'intero arco della giornata.