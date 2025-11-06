Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 7 novembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 7 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteorologiche per Gela nel giorno di domani ci offrono un quadro variegato, con condizioni che muteranno nel corso della giornata. Dalle prime ore della notte fino alla sera, il tempo mostrerà diverse facce, alternando momenti sereni a piogge più o meno intense. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il clima per le prossime ore.

Dettagli delle Previsioni Orarie

Notte: Le prime ore della notte a Gela saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18.92°C. L'umidità sarà del 67%, mentre il vento soffierà leggermente da sud-est con una velocità di 1.02 m/s.

Prima mattina: Durante la prima mattina, il cielo si aprirà mostrando un cielo sereno. La temperatura scenderà leggermente a 17.99°C, con un'umidità del 72%. Il vento si intensificherà leggermente, arrivando a 1.97 m/s da est.

Mattina: La mattina proseguirà con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 17.42°C. L'umidità salirà al 77%, e il vento continuerà a soffiare da est con una velocità di 2.71 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, il cielo tornerà a essere coperto, con un aumento della temperatura fino a 19.72°C. L'umidità sarà del 68%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a 1.98 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni rimarranno molto simili, con un cielo coperto e una temperatura di 20.43°C. L'umidità sarà al 71%, e il vento si intensificherà ulteriormente, raggiungendo 4.08 m/s da sud.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio si assisterà a una variazione, con l'arrivo di una pioggia leggera. La temperatura scenderà leggermente a 19.81°C, con il vento che soffierà da sud-ovest a 3.95 m/s. Sono previsti 0.94 mm di pioggia.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà un'intensificazione delle precipitazioni, portando una pioggia moderata. La temperatura si assesterà sui 18.78°C, con un'umidità dell'85%. Il vento sarà da ovest-sud-ovest a 4.49 m/s, con 7.02 mm di pioggia previsti.

Sera: In serata, la pioggia si attenuerà, trasformandosi nuovamente in pioggia leggera. La temperatura sarà di 18.55°C, con un'umidità dell'81%. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 4.96 m/s, con 2.91 mm di precipitazioni previste.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata di domani a Gela si preannuncia variabile, con un inizio sereno che evolverà in una serie di condizioni nuvolose e piovose. La temperatura oscillerà tra i 17°C e i 20°C, con un aumento dell'umidità nel corso della giornata. Le precipitazioni saranno più intense nel tardo pomeriggio, mentre i venti varieranno da leggeri a moderati. In sintesi, ci aspetta un giorno dinamico, dove sarà opportuno tenere un ombrello a portata di mano.