Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 6 dicembre 2025 e i giorni seguenti
Che tempo farà domani 6 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.
Gela si prepara a vivere una giornata di tempo variabile, con un inizio un po' incerto che si evolve in una giornata prevalentemente soleggiata. Ma cosa ci riserverà davvero il cielo sopra Gela domani? Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per ogni momento della giornata.
Previsioni dettagliate per il 6 dicembre 2025
Notte: La giornata inizia con il cielo parzialmente coperto da nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 12.6°C, con un'umidità del 72%. Il vento soffierà da nord-nord-ovest a una velocità di 3.99 m/s, con raffiche fino a 6.04 m/s.
Prima mattina: Le nuvole si diradano leggermente, lasciando spazio a poche nuvole. Il termometro segnerà circa 12.54°C, con un leggero aumento dell'umidità al 74%. Il vento, sempre da nord, diminuirà leggermente con una velocità di 3.61 m/s.
Mattina: Il cielo si apre completamente, regalandoci un cielo sereno. La temperatura scenderà leggermente a 12.09°C, mentre l'umidità si stabilizza al 75%. Il vento sarà ancora presente ma più lieve, con 2.97 m/s.
Mezza mattinata: Il sole splende su Gela, con il cielo che resta completamente sereno. La temperatura inizia a salire, raggiungendo i 14.4°C. Il vento da nord-ovest soffia a 3.78 m/s, ideale per godersi una passeggiata all'aria aperta.
Mezzogiorno: Il tempo continua ad essere favorevole, con un cielo privo di nuvole e il sole che riscalda l'aria fino a 17.76°C. L'umidità si riduce al 58%, mentre il vento, proveniente da nord-ovest, aumenta leggermente a 5.85 m/s.
Primo pomeriggio: Le condizioni restano serene, con una lieve diminuzione della temperatura a 16.78°C. Il vento si intensifica, raggiungendo una velocità di 10.3 m/s con raffiche fino a 11.31 m/s, provenendo da nord.
Tardo pomeriggio: Il cielo rimane prevalentemente sereno, mentre la temperatura inizia a scendere a 15.11°C. L'umidità aumenta leggermente al 68%, e il vento, seppur meno intenso, soffia ancora a 6.48 m/s.
Sera: La giornata si conclude con un cielo chiaro e limpido. La temperatura si abbassa ulteriormente a 14.58°C, e l'umidità si attesta al 73%. Il vento da nord-ovest continua a soffiare moderatamente a 5.19 m/s.
Riepilogo delle previsioni per il 6 dicembre 2025
La giornata del 6 dicembre a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di nuvole sparse nelle prime ore, seguite da un cielo prevalentemente sereno per il resto della giornata. Le temperature varieranno dai 12°C della notte ai 17.76°C del mezzogiorno, con un vento moderato che accompagnerà il passaggio delle ore. In generale, ci aspetta una giornata piacevole, ideale per attività all'aperto. Non sono previste precipitazioni, offrendo così un'opportunità perfetta per godere appieno della bellezza di Gela in questo periodo dell'anno.