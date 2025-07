Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 31 luglio 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 31 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata sotto il cielo limpido e sereno, con temperature estive perfette per chi desidera godersi il sole e il mare. Le condizioni meteorologiche previste per domani promettono un clima ideale per ogni tipo di attività all'aperto. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci riserva il tempo.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: Le prime ore della giornata si apriranno con un cielo completamente sereno e una temperatura stabile a 23°C. L'umidità sarà attorno al 68%, mentre il vento soffierà leggero da nord con una velocità di 1.88 m/s. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1014 hPa, garantendo una notte tranquilla e dal clima gradevole.

Prima mattina: Alle 03:00, il cielo rimarrà limpido con una temperatura leggermente in aumento a 23.86°C e un'umidità che scenderà al 67%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 2.68 m/s, provenendo da nord. La visibilità sarà ottimale, rendendo piacevole l'inizio della giornata.

Mattina: Alle 06:00, con l'alba, le condizioni continueranno a essere ottimali con una temperatura di 24°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 63%, mentre il vento si manterrà moderato a 2.04 m/s. La pressione salirà a 1015 hPa, promettendo un inizio di giornata sereno.

Mezza mattinata: Intorno alle 09:00, la temperatura salirà a 25.82°C, ideale per una passeggiata mattutina. L'umidità sarà al 58%, e il vento, proveniente da ovest, soffierà a 4.67 m/s. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà completamente privo di nuvole.

Mezzogiorno: A metà giornata, la temperatura raggiungerà i 26.09°C con un'umidità del 66%. Il vento si intensificherà, arrivando a 9.68 m/s, continuando a provenire da ovest. Le condizioni rimarranno stabili, con il sole a dominare il cielo.

Primo pomeriggio: Alle 15:00, la temperatura si assesterà a 26.24°C, con un'umidità del 65%. Il vento, più vigoroso, soffierà a 9.94 m/s. Anche in questo momento della giornata, il cielo sarà perfettamente limpido, ideale per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio: Verso le 18:00, la temperatura scenderà leggermente a 25.83°C, mentre l'umidità salirà al 68%. Il vento, sempre da ovest, diminuirà leggermente a 7.45 m/s. Il cielo continuerà a essere sereno, rendendo il tardo pomeriggio perfetto per una passeggiata sul lungomare.

Sera: Infine, alle 21:00, la temperatura si abbasserà a 24.43°C, con un'umidità del 74%. Il vento cambierà direzione, provenendo da est a una velocità di 5.21 m/s. Anche la sera il cielo rimarrà sereno, garantendo una conclusione piacevole della giornata.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature piacevoli, con una massima di 26.24°C registrata nel primo pomeriggio. Il vento, di moderata intensità, varierà leggermente in direzione durante la giornata, ma non influenzerà le condizioni generali. L'umidità si manterrà su livelli confortevoli, rendendo l'atmosfera ideale per godere delle bellezze naturali della zona. In sintesi, una giornata perfetta per chi ama il sole e il bel tempo.