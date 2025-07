Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 3 luglio 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 3 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata di sole splendente e temperature piacevoli. Le previsioni meteo per domani promettono condizioni ideali per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto o godersi una passeggiata lungo la costa. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il tempo nelle diverse fasce orarie di questa giornata estiva.

Previsioni dettagliate per la giornata del 3 luglio 2025

Notte: La notte a Gela inizia con un cielo completamente sereno, senza nuvole all'orizzonte. La temperatura si attesta sui 25.53°C, accompagnata da un'umidità del 62%. Il vento soffia leggero da nord con una velocità di 0.52 m/s, rendendo l'atmosfera particolarmente tranquilla e piacevole.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime luci del giorno, il cielo rimane limpido e privo di nuvole. La temperatura sale leggermente a 25.69°C, mantenendo un'umidità costante del 62%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da nord, ma resta debole a 0.38 m/s.

Mattina: Durante la mattina, il sole splende alto nel cielo, assicurando un'altra fascia di cielo sereno. La temperatura continua a salire, raggiungendo i 26.77°C, mentre l'umidità scende al 58%. Il vento è quasi impercettibile, con una velocità di 0.11 m/s da nord-est.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il tempo si mantiene stabile e sereno. La temperatura tocca i 28.14°C, con un'umidità che cala al 51%. Il vento si intensifica leggermente, provenendo da sud-ovest con una velocità di 3.67 m/s, rendendo l'aria più fresca e piacevole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole continua a dominare il cielo, senza alcuna nuvola in vista. La temperatura si stabilizza intorno ai 27.43°C, con un'umidità che risale al 63%. Un vento moderato da ovest-sud-ovest soffia a 5.78 m/s, portando un po' di refrigerio nelle ore più calde.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteo restano invariate, con un cielo terso e temperature gradevoli di 27.25°C. L'umidità è al 63% e il vento continua a soffiare da ovest-sud-ovest a 4.02 m/s, mantenendo l'atmosfera fresca e ventilata.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vede una lieve diminuzione della temperatura a 26.75°C, mentre l'umidità sale leggermente al 64%. Il vento si calma, provenendo da ovest con una velocità di 2.31 m/s, garantendo un'atmosfera serena e rilassante sotto il cielo chiaro.

Sera: Con il calare della notte, il cielo rimane sereno e la temperatura scende a 26.07°C. L'umidità è al 67% e il vento, di nuovo da nord, soffia leggero a 0.38 m/s, avvolgendo Gela in una notte tranquilla e piacevole.

Riepilogo delle previsioni per il 3 luglio 2025

La giornata del 3 luglio a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteo ideali, con un cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature varieranno dai 25.53°C della notte ai 28.14°C della mezza mattinata, rimanendo comunque gradevoli per tutto il giorno. L'umidità si manterrà su livelli accettabili, mentre il vento soffierà leggero a moderato, provenendo principalmente da nord e da ovest-sud-ovest. In sintesi, sarà una giornata perfetta per godersi il sole e le bellezze naturali di Gela.