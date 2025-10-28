Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 29 ottobre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 29 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela si prepara ad accogliere una giornata meteorologicamente interessante, offrendo ai suoi abitanti una varietà di condizioni che spaziano dal cielo sereno a nubi sparse. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie per pianificare al meglio la nostra giornata.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La notte a Gela inizierà con un cielo completamente sereno e una temperatura di 18.74°C. L'umidità si attesterà al 75%, rendendo l'aria piacevolmente fresca. Il vento soffierà da est-sudest a una velocità di 2.42 m/s, con raffiche di 3 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo continuerà a essere sereno. La temperatura scenderà leggermente a 18.16°C, con un'umidità che aumenterà al 79%. Il vento cambierà direzione, provenendo ora da est con una velocità di 2.84 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il sole splenderà su Gela, mantenendo il cielo quasi sgombro da nuvole. La temperatura sarà di 17.81°C, con un tasso di umidità ancora al 79%. Il vento soffierà da nord-est a 2.74 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, la temperatura salirà a 19.95°C e nel cielo compariranno poche nuvole. L'umidità scenderà al 68%, mentre il vento si farà più leggero, proveniente da sud-est a 1.73 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il clima sarà ideale con una temperatura di 20.85°C e poche nuvole nel cielo. L'umidità si manterrà al 65%, e il vento, proveniente da sud, aumenterà leggermente a 2.88 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo mostrerà qualche nube in più, con temperature che si assesteranno intorno ai 20.69°C. Il vento soffierà da sud-sudovest a 2.67 m/s, e l'umidità resterà al 65%.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà una temperatura di 19.95°C e nubi sparse nel cielo. L'umidità sarà al 66%, con un vento leggero da est-sudest a 1.39 m/s.

Sera: Infine, la sera porterà un cielo coperto con una temperatura di 19.29°C. L'umidità salirà al 71%, e il vento soffierà da est-sudest a 3.21 m/s, con raffiche fino a 3.67 m/s.

Riepilogo della giornata

In sintesi, la giornata del 29 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un inizio sereno e una progressiva copertura nuvolosa verso sera. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 17.81°C del mattino e i 20.85°C di mezzogiorno. Il vento sarà generalmente leggero, non superando mai i 3.21 m/s, garantendo una giornata tranquilla e perfetta per le attività all'aperto.