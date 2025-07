Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 23 luglio 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 23 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata estiva all'insegna del cielo sereno e delle temperature piacevoli. Le previsioni meteo per domani promettono una sequenza di ore limpide, con il sole che accompagnerà gli abitanti e i turisti per l'intera giornata. Se stai pianificando di goderti le bellezze della città o di rilassarti sulle sue splendide spiagge, continua a leggere per scoprire nel dettaglio cosa aspettarti dal meteo di domani.

Previsioni Dettagliate per la Giornata del 23 Luglio 2025

Notte: La giornata inizierà con una notte dal cielo sereno e una temperatura di 26.89°C. L'umidità si manterrà su valori del 69%, rendendo la sensazione termica leggermente più alta, attorno ai 28.59°C. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di 0.87 m/s proveniente da est.

Prima mattina: Le condizioni meteo rimarranno stabili, con il cielo che continuerà ad essere privo di nuvole. La temperatura scenderà lievemente a 26.32°C, mentre il vento soffierà a 0.89 m/s da sud-est. La visibilità sarà ottima, ideale per chi ama le passeggiate mattutine.

Mattina: All'alba, il sole illuminerà Gela con un cielo ancora limpido. La temperatura salirà a 27.26°C, con una sensazione termica di 29.02°C. Il vento calerà ulteriormente, mantenendosi a 0.58 m/s da est.

Mezza mattinata: Con il progressivo aumento delle temperature a 28.58°C, la sensazione di caldo si farà sentire di più, raggiungendo i 31.36°C. Il vento si intensificherà, arrivando a 3.98 m/s da sud, ma il cielo resterà sereno, garantendo una mattinata ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno: A quest'ora, Gela toccherà i 28.92°C, con una percezione di calore che raggiungerà i 31.85°C. Il vento soffierà a 3.89 m/s da sud-ovest, mantenendo il cielo quasi completamente sgombro di nuvole.

Primo pomeriggio: Le temperature continueranno a salire leggermente, stabilizzandosi sui 29.27°C. La sensazione termica rimarrà elevata, a 30.71°C. Il vento, proveniente da sud-ovest, raggiungerà i 4.06 m/s, assicurando una piacevole brezza estiva.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, la temperatura scenderà a 27.77°C, con un'umidità che tornerà a salire al 66%. Il vento si manterrà su valori moderati, a 3.01 m/s da sud, favorendo un tardo pomeriggio piacevole e senza sorprese meteorologiche.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 27.1°C. La sensazione termica sarà di 28.77°C, con il vento che calerà a 0.96 m/s, proveniente da sud. Un'ottima serata per godersi una cena all'aperto o una passeggiata lungo la costa.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 23 luglio 2025 a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno e da temperature piacevoli, che varieranno da 26.32°C nelle prime ore della mattina fino a 29.27°C nel primo pomeriggio. Il vento, prevalentemente da sud e sud-ovest, soffierà con intensità moderata, contribuendo a mantenere un clima gradevole. Con un tasso di umidità che oscillerà tra il 55% e il 69%, la sensazione termica potrebbe risultare leggermente più alta rispetto alla temperatura reale. In sintesi, sarà una giornata perfetta per attività all'aperto e per godersi le bellezze naturali di Gela.