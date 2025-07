Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 22 giugno 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 22 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata estiva che promette di essere perfetta per chi ama il sole e le temperature miti. Anche se l'estate è appena iniziata, il meteo di domani sembra voler regalare ai residenti e ai visitatori condizioni ideali per godere della bellezza di questa città siciliana. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per la giornata del 22 giugno 2025.

Dettagli delle previsioni meteo per la giornata

Notte: Le ore notturne inizieranno con un cielo completamente sereno e una temperatura di 24.33°C. L'umidità sarà al 65%, garantendo un clima piacevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018 hPa, mentre il vento soffierà leggero da nord-est con una velocità di 1.01 m/s e raffiche fino a 1.03 m/s.

Prima mattina: Alle prime luci del mattino, il cielo rimarrà sereno con una leggera diminuzione della temperatura a 23.91°C. L'umidità scenderà al 62%, mentre il vento cambierà leggermente direzione, provenendo da nord-est a una velocità di 1.47 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere su un cielo limpido. La temperatura salirà a 25.16°C, con un'umidità del 57%. Il vento si placherà leggermente, soffiando da nord-est a 1.28 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il clima si farà ancora più caldo con una temperatura di 26.3°C. L'umidità si stabilizzerà al 52%, mentre il vento da sud raggiungerà una velocità di 3.53 m/s, con raffiche fino a 3.27 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il tempo rimarrà sereno con una temperatura di 25.92°C e un'umidità del 67%. La pressione rimarrà costante a 1019 hPa. Il vento da sud sarà più deciso, soffiando a 5.44 m/s con raffiche che potrebbero raggiungere i 6.11 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno grandi variazioni. La temperatura sarà di 25.68°C, con un'umidità del 72%. Il vento da sud continuerà a soffiare moderatamente a 3.19 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il sole continuerà a illuminare la città di Gela. La temperatura scenderà leggermente a 25°C e l'umidità aumenterà al 73%. Il vento da sud-est si calmerà, raggiungendo una velocità di 1.84 m/s.

Sera: La serata porterà un lieve calo della temperatura a 24.21°C, con un'umidità del 76%. Il cielo rimarrà sereno, mentre il vento da sud-est sarà quasi impercettibile a 0.87 m/s, con raffiche fino a 0.86 m/s.

Riepilogo delle previsioni per il 22 giugno 2025

La giornata del 22 giugno 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cielo sereno per tutta la giornata e temperature che varieranno tra i 23.91°C e i 26.3°C. L'umidità sarà moderata, mentre il vento, prevalentemente da sud, sarà leggero e non supererà i 5.44 m/s. In sintesi, Gela potrà godere di una splendida giornata estiva, ideale per attività all'aperto e per apprezzare le bellezze del territorio.