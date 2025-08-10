Aggiornamenti Meteo Gela | Novità per il 11 agosto 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 11 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata estiva all'insegna del sole e delle temperature piacevoli. Le previsioni indicano uno scenario meteorologico ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto, godendo delle bellezze locali. Ma scopriamo insieme, ora dopo ora, cosa ci riserva il tempo per domani.

Previsioni dettagliate per l'11 agosto 2025

Notte: Le ore notturne saranno caratterizzate da un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 25.73°C. L'umidità sarà al 57% e il vento soffierà leggero da nord-est a 1.34 m/s. La visibilità sarà ottima, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime ore del giorno, il tempo rimarrà stabile. Il cielo continuerà ad essere sereno e la temperatura salirà leggermente a 26.15°C. L'umidità scenderà al 55%, mantenendo un clima piacevole. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 1.67 m/s.

Mattina: Alle prime luci del giorno, il sole splenderà alto nel cielo, promettendo una mattinata luminosa. La temperatura salirà a 27.31°C, con una leggera percezione di 27.86°C. L'umidità resterà al 52%, mentre il vento soffierà a 1.73 m/s da nord-est.

Mezza mattinata: Continuando verso la tarda mattinata, il sole continuerà a dominare il cielo. La temperatura toccherà i 28.47°C, mentre l'umidità scenderà al 46%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a una velocità di 3.53 m/s.

Mezzogiorno: Intorno all'ora di pranzo, il cielo sarà ancora sgombro da nuvole. La temperatura si manterrà stabile a 28.09°C, con una sensazione termica di 28.84°C. L'umidità risalirà leggermente al 53%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo una velocità di 5.02 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a splendere. La temperatura scenderà leggermente a 27.74°C, con un'umidità del 58%. Il vento sarà più calmo, provenendo da ovest a 2.73 m/s, consentendo di godere di un clima sereno e rilassante.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo del tardo pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura scenderà a 26.25°C. L'umidità aumenterà al 66%, ma il vento sarà quasi impercettibile, soffierà a soli 0.84 m/s da ovest.

Sera: La serata si concluderà con un cielo limpido e una temperatura di 26.06°C. L'umidità si attesterà al 64%, mentre il vento tornerà a soffiare leggermente da nord-est a 1.14 m/s, chiudendo una giornata all'insegna del bel tempo.

Riepilogo delle previsioni

Con un cielo sereno che dominerà l'intera giornata, Gela si prepara ad accogliere un clima estivo piacevole e stabile. Le temperature oscilleranno tra i 25.73°C e i 28.47°C, consentendo di godere di una giornata all'aperto. Il vento, mai troppo forte, contribuirà a mantenere una sensazione di freschezza. Nel complesso, sarà una giornata ideale per attività all'aperto, bagni di sole e relax.