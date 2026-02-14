Agenzia entrate, cambio di appalto sicurezza: Ugl, "garantiti i lavoratori"

"Nel cambio di appalto da Ksm a Security service, sia nelle sedi provinciali sia in quelle regionali dell'Agenzia delle entrate, le guardie giurate rappresentate da Ugl manterranno i diritti acquisiti"

Caltanissetta. Il cambio di appalto, a livello regionale, per la sicurezza nelle sedi dell'Agenzia delle entrate garantisce tutti i dipendenti rappresentati da Ugl sicurezza civile. “Non è stato facile ma ci siamo riusciti, anche grazie al segretario regionale Salvatore Luparelli”, dice il segretario provinciale Ugl sicurezza civile Caltanissetta, Massimiliano Sollami. "Nel cambio di appalto da Ksm a Security service, sia nelle sedi provinciali sia in quelle regionali dell'Agenzia delle entrate, le guardie giurate rappresentate da Ugl manterranno i diritti acquisiti e appunto la propria collocazione", aggiungono Luparelli e Sollami.