Aeroporto di Palermo, United estende fino a dicembre il volo per New York/Newark

PALERMO (ITALPRESS) – Si vola fino a dicembre da Palermo a New York/Newark. La compagnia aerea United ha infatti deciso di estendere il volo diretto con l’America anche dopo la stagione estiva, fino al 17 dicembre, allungando di fatto la stagione turistic

PALERMO (ITALPRESS) – Si vola fino a dicembre da Palermo a New York/Newark. La compagnia aerea United ha infatti deciso di estendere il volo diretto con l’America anche dopo la stagione estiva, fino al 17 dicembre, allungando di fatto la stagione turistica. Per la prima volta Palermo consolida una continuità operativa verso gli Stati Uniti che supera la tradizionale stagionalità estiva, che si chiude il 27 ottobre, rafforzando il proprio posizionamento internazionale e aprendo una nuova fase nello sviluppo del traffico intercontinentale.

L’estensione del collegamento diretto Palermo – New York/Newark fino a dicembre rappresenta un risultato di grande valore strategico per l’aeroporto di Palermo e per l’intero sistema economico e turistico della Sicilia.

“La scelta di United conferma che la Sicilia è attrattiva per i mercati globali e dimostra come il lavoro svolto, in particolare in questi ultimi mesi, sul potenziamento della connettività, della qualità dei servizi e della competitività dello scalo stia producendo risultati concreti – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – Questo collegamento non rappresenta soltanto un’opportunità per il turismo leisure di alta qualità, ma costituisce anche una leva fondamentale per il turismo delle radici, per il sistema imprenditoriale, per gli investimenti e per il rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra la Sicilia e il Nord America”.

Per l’estate, a partire dal 22 maggio, si volerà lunedì giovedì e sabato, mentre nella stagione invernale il collegamento sarà martedì, giovedì e domenica. Il volo sarà operato con Boeing 764/763.

Confermata inoltre la rotta verso New York (Jfk), con due frequenze settimanali, dalla compagnia aerea italiana Neos.

– foto ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).