Aeroporto di Palermo, il CdA di Gesap approva il bilancio 2025 con un utile netto di oltre 10 milioni

Il bilancio conferma la solidità industriale, economica e patrimoniale della società e la capacità dello scalo di proseguire nel proprio percorso di crescita e sviluppo infrastrutturale

PALERMO (ITALPRESS) – Il consiglio di amministrazione di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, presieduto da Salvatore Burrafato e composto dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, dal vicepresidente Alessandro Albanese e dai consiglieri Giovanna Chiavetta e Giovanni Maniscalco, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio 2025 che sarà prossimamente sottoposto al voto dell’assemblea dei soci.

Il bilancio, si legge in una nota, conferma la solidità industriale, economica e patrimoniale della società e la capacità dello scalo di proseguire nel proprio percorso di crescita e sviluppo infrastrutturale, con il valore della produzione a 78,6 milioni di euro, mentre l’Ebitda supera i 24 milioni di euro. Il margine operativo lordo è pari a 20,1 milioni di euro, il risultato ante imposte raggiunge i 13,8 milioni e l’utile netto di esercizio si attesta a oltre 10 milioni di euro. Nel corso del 2025 l’aeroporto di Palermo ha registrato un traffico complessivo pari a 9.209.510 passeggeri, con una crescita del +3,4% rispetto al 2024.

Il risultato è stato trainato in particolare dal traffico internazionale, che ha registrato un incremento a doppia cifra (+11,54%), confermando il progressivo rafforzamento del posizionamento dello scalo nei mercati esteri e l’espansione del network di collegamenti. Positivo anche l’andamento delle attività commerciali non aviation, che segnano un incremento complessivo dei ricavi del +4,8% rispetto al 2024, sostenuto dalla crescita dei flussi passeggeri e dallo sviluppo delle attività commerciali aeroportuali. In particolare: rent a car +5,41%; parking +7,38%; retail +9,93%; food & beverage +6,26%; subconcessioni +4,42%.

La programmazione infrastrutturale di medio termine prevede investimenti complessivi pari a 87,5 milioni di euro, interamente finanziati con risorse proprie della società, a conferma della solidità finanziaria e della capacità di autofinanziamento di Gesap.

“Il Consiglio di amministrazione esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2025, frutto del lavoro svolto con grande impegno dal management e da tutto il personale di Gesap – dice Salvatore Burrafato, presidente della società di gestione – La società conferma indicatori economici e patrimoniali di assoluta solidità, proseguendo nel percorso di crescita del traffico, di miglioramento dei servizi e di sviluppo infrastrutturale dello scalo – conclude Burrafato – L’aeroporto di Palermo rappresenta oggi un’infrastruttura strategica fondamentale per la Sicilia e per il sistema economico e turistico del territorio, con prospettive di ulteriore crescita nei prossimi anni”.

Nel corso dell’esercizio sono stati completati importanti interventi infrastrutturali avviati nel precedente ciclo di programmazione, tra cui: i lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del terminal passeggeri (primo lotto), l’adeguamento dell’impianto Bhs per il controllo radiogeno dei bagagli da stiva, la realizzazione del sistema antintrusione lato monte, la sostituzione dei pontili di imbarco passeggeri e il sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per usi aeroportuali.

La programmazione in corso è inoltre focalizzata sulla realizzazione di nuove infrastrutture strategiche, tra cuiil potenziamento delle infrastrutture air side con impianti 400 Hz per l’alimentazione elettrica degli aeromobili in sosta; il secondo lotto di adeguamento sismico e ristrutturazione del terminal passeggeri; la realizzazione di nuovi gate e dell’area commerciale “white box”; il nuovo corpo A; l’ampliamento lato mare del parcheggio P2; nuovi interventi di manutenzione straordinaria; progetti di sostenibilità ambientale con ulteriori impianti fotovoltaici; la nuova area cargo, aperta nei giorni scorsi.

“Il bilancio 2025 conferma la solidità industriale e finanziaria di Gesap e la capacità dell’aeroporto di Palermo di continuare a crescere in un contesto fortemente regolamentato – afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – Il rafforzamento delle attività non aviation, che registrano un incremento complessivo dei ricavi del 4,8%, confermano la crescente attrattività commerciale dell’aeroporto. Gli investimenti – continua Battisti – consentiranno all’aeroporto di sostenere la crescita futura attraverso il potenziamento delle infrastrutture, il miglioramento della qualità dei servizi, la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e l’ampliamento delle aree operative e commerciali. I risultati raggiunti – conclude l’ad di Gesap – confermano il percorso di consolidamento competitivo dello scalo di Palermo nel panorama aeroportuale nazionale”.

– Foto ufficio stampa Gesap (da sinistra Giovanni Maniscalco, Gianfranco Battisti, Salvatore Burrafato, Giovanna Chiavetta, Alessandro Albanese) –

(ITALPRESS).