Aeronautica Militare, soccorsa un’escursionista infortunata nella riserva dello Zingaro nel Trapanese

Un elicottero HH-139B dell'82^ Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell'Aeronautica Militare, nel tardo pomeriggio, è intervenuto per prestare soccorso ad una giovane donna di 28 anni

TRAPANI (ITALPRESS) – Un elicottero HH-139B dell’82^ Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare, nel tardo pomeriggio, è intervenuto per prestare soccorso ad una giovane donna di 28 anni che era rimasta bloccata all’interno della riserva naturale dello Zingaro dopo essersi infortunata durante un’escursione. Un team del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, attivato dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, dopo avere raggiunto la giovane ed avere constatato l’impossibilità di evacuarla via terra viste le condizioni cliniche e la zona impervia dove si trovava, ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, che attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto l’intervento dell’elicottero in prontezza dell’82^ Centro SAR di Trapani-Birgi.

L’elicottero ha fatto tappa presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo per imbarcare un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, per poi dirigersi rapidamente verso l’area di operazione. Arrivato sul luogo in cui si trovava la persona infortunata, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aero-soccorritore ed il tecnico del Soccorso Alpino, procedendo al recupero della donna e al suo immediato trasporto presso lo stesso campo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla si trovava un’ambulanza per il successivo trasferimento al più vicino ospedale. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

(ITALPRESS).