Ad ogni estate la sua canzone, per ogni canzone una storia

Estate: tempo di hit estive e canzoni senza tempo. Ma qual è quella che si porta nel cuore e che ha segnato un’estate indimenticabile?

Gela. Sotto il sole cocente di un estate ormai inoltrata, tra ombrelloni colorati, granite alla menta e tuffi rigeneranti, c’è una domanda che risuona forte come una melodia familiare: qual è la canzone che vi ha segnato un’estate indimenticabile? Abbiamo girato tra i lettini e la riva, fermato chi si stava rilassando con le cuffie nelle orecchie o chi si godeva il primo bagno della giornata, e le risposte ci hanno raccontato molto più di semplici preferenze musicali: ci hanno regalato ricordi, emozioni, amori estivi e momenti irripetibili.

Da Giuni Russo , passando per Mango fino ad arrivare a Gabry Ponte ed Annalisa ognuno porta nel cuore una melodia .

“Ti amo, ti amo… e poi diceva ‘sole, cuore, amore’, che altro serve? È l’inno di quell’estate in campeggio con il mio primo amore”, confessa un bagnante, che sorride ricordando quella che chiama “la mia prima cotta seria”.

“Despacito” Un tormentone globale del 2017, impossibile da ignorare. “La odiavo all’inizio, poi è diventata la colonna sonora del nostro viaggio di maturità a Mykonos. Ora ogni volta che la metto parte il karaoke automatico”, dice una ragazza, in pausa tra un bagno e l’altro.



Ogni estate ha la sua canzone, ogni canzone una storia. In fondo, le hit estive non sono solo colonne sonore da classifica: sono colonne sonore che ci riportano indietro, tra il sale sulla pelle e il batticuore di un tramonto.