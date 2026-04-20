Acrobatic Group da applausi: pioggia di medaglie e talento in passerella a Rosolini

La società ha brillato conquistando ben otto medaglie su nove atlete partecipanti.

Gela. L’Asd Acrobatic Group di Gela continua a raccogliere successi e conferme nel panorama della ginnastica regionale. Nella gara disputata a Rosolini, la società ha brillato conquistando ben otto medaglie su nove atlete partecipanti, un risultato di grande rilievo che premia il lavoro quotidiano in palestra e la crescita costante del gruppo.

È stata una domenica intensa e carica di emozioni, soprattutto per le più giovani allieve, alcune di appena nove anni, che hanno affrontato per la prima volta il livello LC. Nonostante l’emozione dell’esordio, le piccole ginnaste hanno dimostrato una sorprendente maturità tecnica e mentale, cimentandosi con attrezzi impegnativi come la trave alta 1,25 metri, il volteggio da 80 cm, esercizi al corpo libero ricchi di nuovi elementi acrobatici e coreografie eleganti, oltre alla parallela asimmetrica affrontata con coraggio e determinazione.

Di seguito i podi ottenuti:

LC BASE 2ª fascia

Medaglia d’oro Clarissa Dierna

Medaglia d’argento Dayana bonvissuto

Medaglia di bronzo Nicole Cremona

LC base 3ª fascia

Medaglia d’oro giorgia Cassarà

LD base 4ª fascia

Medaglia di bronzo Giulia Pausata

LD base Junior 1

Medaglia d’oro Roberta di forte

Medaglia d’argento Giulia Federico

5º posto Sofia LiPomi

LD base Senior 2

Medaglia d’argento Lara Flores

I risultati parlano chiaro e raccontano una giornata da incorniciare. Un bottino che rappresenta molto più di semplici medaglie: è il frutto di sacrifici, allenamenti costanti e passione condivisa. Grande la soddisfazione dello staff tecnico e delle famiglie, che continuano a sostenere con entusiasmo queste giovani atlete. L’Acrobatic Group si conferma così una realtà solida e in continua crescita, capace di unire risultati sportivi e valori umani, trasformando ogni competizione in un momento di crescita e condivisione.