Acqua, riprende erogazione alle aree fornite dai serbatoi Montelungo e Caposoprano

La ripresa del servizio

Gela. Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha ripreso la fornitura ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, a servizio delle utenze del territorio di Gela.Per effetto di ciò Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riprogrammato e riavviato la distribuzione nelle aree interessate così come di seguito indicato in dettaglio.

12/01/2026

Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza,

12/01/2026

Spinasanta Bassa

13/01/2026

Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Scavone, Manfria

13/01/2026

Spinasanta Alta

14/01/2026

Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza, Marchitello

14/01/2026

Spinasanta Bassa

Si specifica che la ripresa della distribuzione nella zona di Macchitella è stata programmata per la tarda serata di oggi, domenica 11 gennaio.