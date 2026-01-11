Acqua, riprende erogazione alle aree fornite dai serbatoi Montelungo e Caposoprano
La ripresa del servizio
Gela. Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha ripreso la fornitura ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, a servizio delle utenze del territorio di Gela.Per effetto di ciò Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riprogrammato e riavviato la distribuzione nelle aree interessate così come di seguito indicato in dettaglio.
12/01/2026
Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza,
12/01/2026
Spinasanta Bassa
13/01/2026
Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Scavone, Manfria
13/01/2026
Spinasanta Alta
14/01/2026
Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza, Marchitello
14/01/2026
Spinasanta Bassa
Si specifica che la ripresa della distribuzione nella zona di Macchitella è stata programmata per la tarda serata di oggi, domenica 11 gennaio.