Acqua h24 da San Leo, "ci sono i quantitativi necessari": Franzone, "ora confronto con Caltaqua"

Gela. L'attivazione della nuova rete San Leo, ora a pieno regime, dà sicuramente una visione differente all'intero sistema cittadino di erogazione idrica, anche in vista dei prossimi mesi e dell'estate. A Palazzo di Città si sta predisponendo una programmazione che mira all'erogazione h24 nelle aree della città servite proprio dalla condotta San Leo. “Ho avuto contatti con i referenti di Siciliacque e mi è stato assicurato che ci sono i quantitativi per permettere l'erogazione h24. Adesso – dice l'assessore Filippo Franzone che insieme al sindaco Terenziano Di Stefano segue tutte le vicende del ciclo idrico – c'è bisogno di un confronto diretto con Caltaqua, per organizzare le modalità pratiche”. Soprattutto rivolgendo lo sguardo verso i mesi estivi, l'amministrazione vuole in primis evitare qualsiasi emergenza e garantire comunque i turni attuali di distribuzione. “Speriamo di poter aggiungere anche l'h24 per le aree servite dalla condotta San Leo – sottolinea Franzone – sarebbe molto importante per la città e per il servizio”. L'assessore, infine, in stretto rapporto con il sindaco (contemporaneamente presidente dell'Ati idrico), vuole un approfondimento con i manager di Caltaqua pure su altri punti della programmazione: dal completamento del potabilizzatore e fino al progetto dell'interconnessione est-ovest, altro nodo che per Franzone è cruciale nella costruzione di un nuovo sistema idrico locale, che si metta alle spalle disservizi ed emergenzialità.