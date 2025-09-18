Acqua e ghiaccio non conformi in una pescheria, scatta ordinanza del sindaco: "Ripristinare condizioni idonee"

Una nota è stata trasmessa agli uffici comunali

Gela. Acqua e ghiaccio non conformi, accertati in un'attività commerciale. I controlli degli operatori del dipartimento di prevenzione veterinario e igiene pubblica dell'Asp si sono concentrati su una pescheria. Sono stati appurati campioni di acqua e di ghiaccio non in linea con i parametri di regolarità. Una nota è stata trasmessa agli uffici comunali e in giornata il sindaco Di Stefano, con un'ordinanza, ha imposto al titolare il “divieto di utilizzare l'acqua per la produzione di ghiaccio”. L'esercente dovrà “provvedere urgentemente all’adozione di tutte le misure necessarie per il ripristino della conformità dell’acqua e degli impianti utilizzati, dandone immediato riscontro scritto a questa amministrazione comunale”.