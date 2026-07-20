Acqua a Gela: anche Siciliacque esclude inquinamento batteriologico o chimico-fisica

Dopo Caltaqua anche la società di sovrambito conferma la regolarità nei controlli ed esclude contaminazioni.

Gela. Arrivano ulteriori rassicurazioni sulla qualità dell'acqua distribuita nel territorio comunale di Gela. Dopo gli esiti delle analisi effettuate da Caltaqua, anche Siciliacque ha confermato che non sono emerse anomalie né contaminazioni di natura batteriologica, chimica o chimico-fisica.

La società che gestisce l'approvvigionamento idrico all'ingrosso ha comunicato di avere avviato, fin dal 13 luglio, verifiche straordinarie sui propri impianti di trattamento e disinfezione in seguito alle segnalazioni relative a presunte anomalie dell'acqua. I controlli hanno evidenziato la piena regolarità degli impianti, senza riscontrare guasti o irregolarità nei sistemi di clorazione e disinfezione.

Anche i monitoraggi quotidiani eseguiti lungo la tratta San Leo hanno confermato il corretto funzionamento della rete di competenza di Siciliacque. I campionamenti effettuati hanno certificato parametri chimico-fisici pienamente conformi e stabili, escludendo qualsiasi anomalia nella qualità dell'acqua distribuita.

Siciliacque ha inoltre comunicato che le attività di monitoraggio e campionamento proseguiranno anche nei prossimi giorni con ulteriori analisi di laboratorio, al fine di garantire un costante controllo della qualità della risorsa idrica.

Alla luce delle verifiche effettuate sia da Caltaqua sia da Siciliacque, non risultano elementi che facciano ritenere presente un inquinamento batteriologico o altre forme di contaminazione dell'acqua distribuita nel Comune di Gela. L'Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo costantemente informata la cittadinanza sugli esiti degli ulteriori controlli.