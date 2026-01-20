Quotidiano di Gela

Acireale, mano pesante del Giudice Sportivo: Iuliano squalificato per un anno e due gare a porte chiuse

Squalificati rispettivamente per cinque e quattro giornate, invece, Demoleon e Puglisi, che salteranno anche la sfida in programma per il 15 febbraio contro il Gela. Una sola giornata, come previsto, per Tuccio, out solo domenica contro la Vigor Lamezia.

20 gennaio 2026 18:32
Gela. Piove sul bagnato in casa Acireale Calcio. Dopo i fatti avvenuti al termine della gara di domenica contro la Nuova Igea Virtus - terminata sul punteggio di 3-3 dopo il pareggio al 101' degli ospiti -, il Giudice Sportivo ha preso le proprie decisioni. Quella più grave riguarda il capitano granata Alvaro Iuliano, squalificato per un anno per “aver inseguito e minacciato l’arbitro” a fine gara. Squalificati rispettivamente per cinque e quattro giornate, invece, Demoleon e Puglisi, che quindi salteranno anche la sfida in programma al "Presti" per il 15 febbraio contro il Gela. Ma non è ancora tutto.

4.000 euro di multa e due giornate a porte chiuse per la società etnea, che non potrà contare sull'apporto del proprio pubblico in occasione delle sfide interne contro Athletic Palermo e Milazzo.

Per quanto riguarda il Gela, invece, Peppe Misiti non potrà contare su Vincenzo Tuccio - espulso per doppia ammonizione contro il Messina - solo per la gara di domenica contro la Vigor Lamezia. Ritroverà, invece, Andrea Petta e Mauro Bollino, che hanno regolarmente scontato la giornata di squalifica inflitta a margine di Ragusa-Gela.

