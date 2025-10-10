Acireale-Gela, vietata la trasferta ai residenti nella provincia di Caltanissetta

Un verdetto tanto atteso che purtroppo non ha dato l’esito sperato dai tifosi gelesi.

Gela. I sostenitori del Gela residenti nella provincia di Caltanissetta non potranno assistere alla sfida fra i biancazzurri e l’Acireale, in programma per domenica allo stadio “Aci e Galatea”. Un verdetto tanto atteso che purtroppo non ha dato l’esito sperato dai tifosi gelesi. Di seguito il comunicato del club caro a Toti Vittoria.

“Il Gela Calcio informa i propri sostenitori che, in occasione della gara Acireale – Gela Calcio, valida per la 7ª giornata del Girone I di Serie D e in programma domenica 12 ottobre allo stadio “Aci e Galatea – Tupparello”, è stata disposta la vendita dei tagliandi esclusivamente ai residenti fuori dalla provincia di Caltanissetta. La trasferta è pertanto vietata ai residenti nella provincia di Caltanissetta, come da determinazione delle autorità competenti”.