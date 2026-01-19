Accuse di assenteismo in ospedale, cadono contestazioni: assolti medico e tecnico

Il giudice ha disposto l'assoluzione, per Emanuela Pace e Olindo Agati, con la formula “il fatto non sussiste”

Gela. Erano stati coinvolti in un'inchiesta più ampia su presunti casi di assenteismo all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Il medico Emanuela Pace e il tecnico informatico Olindo Agati, al termine del dibattimento a loro carico, sono stati assolti. La decisione è stata emessa dal giudice Fabrizio Giannola. La procura, con il pm Pamela Cellura, nelle conclusioni, ha indicato l'assoluzione per Pace e la condanna, a nove mesi, per Agati. Gli imputati, che non hanno scelto riti alternativi, già in fase di indagine esclusero anomalie. L'attività investigativa fu condotta dagli agenti di polizia che monitorarono ingressi e uscite di medici e amministrativi, alle dipendenze di Asp e in servizio in ospedale. Gli stessi imputati, durante l'istruttoria dibattimentale, hanno voluto ricostruire i fatti che gli venivano addebitati, escludendo che le uscite dal nosocomio fossero arbitrarie. E' stato invece ribadito che tutto era da ricondurre a ragioni di servizio, pure durante una fase molto complessa come quella dell'emergenza Covid. L'ipotesi iniziale della procura era di truffa. I difensori, gli avvocati Antonio Gagliano e Vittorio Giardino, hanno rimarcato che da parte degli imputati, negli episodi contestati dagli inquirenti, non ci furono vantaggi personali né eventuali danni per l'Asp, che comunque si è costituita parte civile, con il legale Patrizia Comandatore. I difensori hanno ricordato che gli eventuali minuti non sostenuti durante il servizio, venivano poi sistematicamente recuperati, già nella stessa giornata. Secondo i legali, le attività svolte dagli imputati potevano condurli a spostarsi dal nosocomio ma sempre per motivi di servizio e senza violare i propri obblighi verso Asp. Il giudice ha disposto l'assoluzione, per entrambi, con la formula “il fatto non sussiste”.