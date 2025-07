Accusato di omissioni in una procedura autorizzata dal Tar, assolto funzionario comunale

Il funzionario comunale gelese è stato assolto al termine dell'udienza preliminare

Gela. Non omise di provvedere sulle istanze avanzate dal proprietario di un immobile, sottoposto a procedure giudiziarie. Il gup ha assolto l'ingegnere Orazio Marino, funzionario comunale gelese che fu nominato commissario ad acta dai magistrati del Tar in una procedura legata al Comune di Niscemi. Il proprietario dell'immobile finito al centro dell'attività giudiziaria segnalò presunte omissioni da parte di Marino. Il gup del tribunale locale ha però disposto il non luogo a procedere, assolvendo Marino. La difesa, con il legale Giacomo Ventura, ha dimostrato che in realtà sulle istanze del proprietario dell'immobile il Tar si era pronunciato e quindi Marino non omise nessun atto rispetto all'incarico ricevuto. È stato sentito un dirigente del municipio niscemese che ha confermato questa ricostruzione.