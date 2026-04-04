Accusato di maltrattamenti e minacce all'ex moglie e alla figlia, pensionato assolto

La difesa ha escluso condotte violente o offensive nei confronti della ex e della figlia

Gela. Era accusato di maltrattamenti dall'ex moglie e dalla figlia. Un pensionato, al termine del dibattimento a suo carico, è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”. Per l'accusa, avrebbe anche tentato di impedire alla figlia di vedere la madre, dalla quale è ormai separato. Sia l'ex consorte sia la figlia si sono costituite parti civili con l'avvocato Davide Anzalone, che ha insistito per la condanna dell'imputato, ritenendolo responsabile di condotte violente. Per la difesa, con il legale Giacomo Di Fede, in realtà le contestazioni sarebbero state il frutto di rapporti deteriorati a causa della separazione. Ha escluso condotte violente o offensive nei confronti della ex e della figlia e ha delineato diversi aspetti, compresi quelli economici, che allontanerebbero una figura da “padre padrone”. Secondo il difensore, ci sarebbero state, nel corso dell'istruttoria, contraddizioni nelle versioni rese dalle parti civili. Una linea che è stata accolta dal giudice Fabrizio Giannola, così da determinare l'assoluzione.