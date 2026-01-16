Accusato di maltrattamenti ai familiari, un'assoluzione

Era ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e di lesioni

Gela. Alla base ci sarebbero stati diversi dissapori familiari, che poi hanno portato alle accuse a carico di un imputato, dipendente di un panificio. Era ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e di lesioni, anche a danno del padre. Il gup del tribunale ha però disposto il non luogo a procedere, assolvendo l'imputato, con la formula “perché il fatto non sussiste”. La difesa, con il legale Giovanna Cassarà, ha fatto emergere diverse discrasie circa i racconti sviluppati da altri familiari. A sua volta, l'imputato aveva riferito di non aver mai avuto atteggiamenti violenti. Ha negato possibili lesioni cagionate. Inizialmente, a seguito delle prime denunce, era stata avanzata una proposta di misura cautelare nei suoi confronti, che però non ebbe seguito.