Accusato di abusi sessuali e maltrattamenti sui due figli minori, cadono contestazioni: padre assolto

All'imputato, adesso assolto, fu revocata la responsabilità genitoriale sui due figli, proprio per questi fatti

Gela. Le accuse, pesanti, a suo carico sono venute meno a conclusione del giudizio davanti alla Corte d'assise di Caltanissetta. Un quarantasettenne gelese è stato assolto, con formula piena, dalle contestazioni di abusi sessuali e maltrattamenti a danno dei due figli minorenni. Una vicenda che ha portato l'imputato davanti ai magistrati d'assise. Al termine di una lunga istruttoria, anche la procura ha concluso richiedendo l'assoluzione, non avendo individuato elementi che potessero fondare l'iniziale quadro accusatorio. Lui stesso, difeso dai legali Paola Turco e Antonio Gagliano, ha più volte respinto ogni addebito. Durante l'istruttoria, sono stati sentiti, come testimoni, i due minori oltre alla madre, ex moglie dell'imputato. Inoltre, hanno reso testimonianza familiari, insegnanti dei figli, medici, parenti e conoscenti. I consulenti della procura e quelli della difesa, a loro volta, hanno escluso elementi che potessero far ritenere sussistenti gli abusi sessuali o i maltrattamenti. Sembra infatti che i due minorenni non abbiano mai esternato evidenze di questo tipo. Per l'imputato e per i difensori, non sono da escludere invece situazioni di “alienazione genitoriale”, determinate dalla separazione e dalla conflittualità tra ex coniugi. La madre, che ha la potestà genitoriale sui minori, ha seguito il procedimento, costituita parte civile. All'imputato, adesso assolto, fu revocata la responsabilità genitoriale sui due figli, proprio per questi fatti. Ha sottolineato che non li vede ormai da otto anni.