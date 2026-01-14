Accusati di aver aggredito una loro familiare, due assolti

La procura aveva concluso, indicando la condanna a un anno

Gela. Erano accusati di aver aggredito una familiare, all'interno della sua abitazione. Per un trentenne e per un quarantenne, le contestazioni hanno portato al dibattimento. Al termine dell'istruttoria, il giudice Fabrizio Giannola ha rivisto l'ipotesi iniziale, disponendo l'assoluzione per entrambi. La procura aveva concluso, indicando la condanna a un anno. Per i difensori, gli avvocati Rosario Prudenti e Nicoletta Cauchi, la vicenda si articolò secondo una dinamica differente da quella ricostruita dagli inquirenti, escludendo una volontà da parte degli imputati di cagionare conseguenze alla loro familiare.