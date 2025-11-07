Accusata di minacce e aggressioni alla madre, giovane può lasciare la Cta

Sarà giudicata dal gup del tribunale

Gela. La sua posizione è al vaglio del gup del tribunale, per l'udienza preliminare. Il giudice ha intanto accolto la richiesta difensiva in favore di una ventiseienne, accusata di aver minacciato e aggredito, ripetutamente, la madre. Per questi fatti, dovrà essere giudicata. Lascia però la Cta nella quale era stata trasferita, a causa di disturbi psichici. Il giudice le ha concesso la libertà vigilata ma con l'obbligo di tenere “contatti regolari” con il Centro di salute mentale. Il difensore, l'avvocato Rocco Cutini, sulla base degli accertamenti condotti da uno specialista, nominato dal gip, e delle relazioni favorevoli rilasciate dai responsabili della Cta, ha fatto notare un miglioramento delle condizioni della giovane, che così potrà lasciare la struttura. La ragazza aveva più volte, in passato, manifestato una condizone di disagio, anche con atti di autolesionismo.