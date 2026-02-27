Accusa di bancarotta, Cassazione annulla per la seconda volta

Ancora una volta, dovranno essere i giudici della Corte d'appello di Caltanissetta a pronunciarsi

Gela. I giudici della Corte di Cassazione hanno nuovamente accolto il ricorso della difesa della proprietà di un'azienda metalmeccanica, con sede in città e attività in varie aree della penisola. Ancora una volta, dovranno essere i giudici della Corte d'appello di Caltanissetta a pronunciarsi. L'accusa è di bancarotta documentale. Dopo un primo annullamento disposto dai magistrati romani, giunse un'altra pronuncia di condanna in appello, impugnata dalla difesa, con il legale Joseph Donegani. La Cassazione ha accolto il ricorso del legale, disponendo l'annullamento con rinvio ai giudici nisseni.