Accumulo energetico, ok dal Comune per la realizzazione di un impianto Bess a Brucazzi

Gela. Sono state poste diverse prescrizioni ma gli uffici comunali del settore Suap, con le firme del dirigente Antonino Collura e del referente Carmelo Di Bartolo, hanno rilasciato il provvedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto Bess, di accumulo elettrochimico a batterie. Il progetto, previsto in un'area a Brucazzi, in zona industriale, è della società “Ms Alemanna srl”, con sede legale a Milano. Negli scorsi mesi, l'assenso era arrivato anche dagli uffici Irsap. Il sistema Bess consente di immagazzinare energia prodotta da fonti rinnovabili, per poi rilasciarla quando ce ne più bisogno, durante picchi di richiesta, limitando sprechi. Questo tipo di installazioni è sempre più diffuso, per avere fonti certe destinate alla rete elettrica, pure in momenti di consistente domanda. Per molti, è uno dei passaggi nel percorso della transizione energetica. A Palazzo di Città, è stata conclusa l'attività istruttoria sugli atti presentati dalla società. Le unità, le cabine e i container saranno collocati in un'area che l'azienda ha vincolato sulla base di un contratto preliminare per il diritto di superficie. E' stimata una potenza in immissione da 9.372 Kw e una capacità da 98.384 Kwh.