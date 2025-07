Accordo tra Rinascimento Solare e Touring Club Italiano per la cultura

MILANO (ITALPRESS) - Enersystems S.p.A., attraverso il proprio brand Rinascimento Solare, annuncia di avere siglato un accordo con il Touring Club Italiano (TCI), che da oltre 130 anni si impegna nell...

MILANO (ITALPRESS) - Enersystems S.p.A., attraverso il proprio brand Rinascimento Solare, annuncia di avere siglato un accordo con il Touring Club Italiano (TCI), che da oltre 130 anni si impegna nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale italiano. Da luglio su La7 va in onda la campagna di Rinascimento Solare: "Energia per la tua casa. Cultura per il Paese".

Con questa iniziativa, Rinascimento Solare e TCI inaugurano un percorso congiunto che unisce energia rinnovabile e patrimonio culturale, nel quadro di un approccio sostenibile nella promozione del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. Un approccio che riflette la visione etica del modello imprenditoriale di Enersystems che ha deciso di destinare parte dei propri profitti a finalità sociali nel campo dell'arte, della cultura e della valorizzazione del territorio di riferimento.

La prima azione concreta della collaborazione è stata la sponsorizzazione di "Aperti per Voi sotto le Stelle", un evento nazionale che si è svolto lo scorso giugno per celebrare i 20 anni del progetto del Touring Club "Aperti per Voi" che consente ai cittadini e ai turisti di accedere, grazie al volontariato civico, a luoghi d'arte e cultura spesso chiusi o difficilmente visitabili.

In particolare, Rinascimento Solare ha sostenuto l'edizione siciliana dell'evento, rinnovando così il proprio impegno verso la sostenibilità, la cultura e la rigenerazione dei territori. Enersystems promuoverà inoltre l'adesione al Touring Club Italiano donando fino a 400 quote di iscrizione annuale ai propri clienti, rafforzando così il legame tra cittadinanza attiva, turismo responsabile e impegno ambientale.

"La collaborazione con il Touring Club Italiano rappresenta per noi un passo naturale: condividiamo la visione di un'Italia da vivere, custodire e far rifiorire nel segno della bellezza, della cultura e dell'energia pulita", ha dichiarato Nino Scimeca Direttore Commerciale di Enersystems.

"Ci fa piacere avere al nostro fianco Enersystems che condivide il nostro impegno nella valorizzazione dei beni culturali e guarda al futuro con responsabilità," ha aggiunto Anna Rita Deceglie, Direttore Marketing del Touring Club Italiano.

L'impegno per promuovere un approccio sostenibile alla cura e alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio, verrà ribadito nella campagna ispirata dal nuovo video istituzionale di Rinascimento Solare, declinato sia in TV - attraverso una serie di spot in programma su La7 tra luglio e settembre - sia sui canali digitali e social della società all'insegna del claim "Rinascimento Solare: Energia per la tua casa. Cultura per il Paese".

Il Touring Club Italiano, fondato nel 1894, è un'organizzazione privata senza scopo di lucro che ha come missione quella di prendersi cura dell'Italia come bene comune perchè sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente, producendo conoscenza, tutelando e valorizzando il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile. www.touringclub.it

Rinascimento Solare è il marchio con cui Enersystems S.p.A., operatore nazionale attivo dal 2007 nel settore del fotovoltaico residenziale, promuove un modello energetico fondato su qualità, fiducia e sostenibilità. Attraverso una rete di professionisti distribuiti su tutto il territorio italiano, offre servizi di consulenza, installazione e assistenza di impianti fotovoltaici di standard elevato.

Enersystems reinveste parte dei propri utili in progetti culturali e turistici nei territori in cui opera, con l'obiettivo di coniugare energia pulita e sviluppo locale. Rinascimento Solare rappresenta una visione etica e duratura dell'indipendenza energetica.

-news in collaborazione con Rinascimento Solare -

-foto ufficio stampa Rinascimento Solare-

(ITALPRESS).