Accordo tra Cdp e Confindustria per la crescita delle imprese

ROMA (ITALPRESS) - Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese e rispondere con efficacia e tempismo alle sfide che le imprese dovranno affrontare. Sono questi i principali obiettivi del Protocollo d'Intesa firmato nella Sala delle Colonne dell'Università Luiss Guido Carli dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dall'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. Con la sigla dell'accordo ha preso il via anche il Roadshow di CDP e Confindustria "Insieme per il futuro delle imprese" che ha visto riuniti, nella prima tappa di oggi a Roma, numerosi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria nazionale e locale.

La collaborazione tra le due Istituzioni prevede specifiche aree d'intervento volte a sostenere le priorità strategiche del Paese come lo sviluppo delle infrastrutture per la transizione energetica e per l'economia circolare, il supporto agli investimenti delle imprese in innovazione e digitalizzazione, il rilancio del Mezzogiorno e il rafforzamento dell'autonomia strategica nazionale della filiera aerospaziale e della difesa. A questo si aggiunge il sostegno alla promozione dell'imprenditoria giovanile nonchè a tutte quelle attività volte alla riduzione dei divari territoriali per uno sviluppo economico più equilibrato, tra cui le misure per l'abitare sostenibile.

Questi obiettivi verranno perseguiti rafforzando il dialogo e l'interazione con le aziende attraverso un Roadshow che, dopo Roma, toccherà le principali città italiane e terminerà con una tappa finale a Milano. Le due Istituzioni lavoreranno inoltre alla definizione di nuove modalità e strumenti di finanza alternativa e di sostegno all'accesso al credito che prevedano anche l'utilizzo di risorse pubbliche e di terzi, oltre che di natura comunitaria. Tra gli ambiti di intervento

ulteriori iniziative per il credito agevolato e il potenziamento del sistema nazionale di garanzia.

La collaborazione promuoverà inoltre l'utilizzo di strumenti di equity (rafforzando lo sviluppo del Private Equity e del Venture Capital) e soluzioni residenziali a condizioni sostenibili per i dipendenti a basso reddito e con esigenze di mobilità lavorativa.

CDP e Confindustria potranno poi condividere l'impegno per sostenere la crescita delle aziende attraverso gli strumenti dedicati all'export e all'internazionalizzazione dando slancio alle principali filiere strategiche nazionali. Infine, verrà promossa la partecipazione del tessuto imprenditoriale ai progetti dedicati alla cooperazione internazionale con particolare attenzione ai mercati del Continente africano.

La tappa inaugurale del Roadshow "Insieme per il futuro delle imprese" ha visto la partecipazione del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, dell'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, del Presidente della Luiss Giorgio Fossa, del Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, del Direttore Centro Studi di Confindustria Alessandro Fontana, del Direttore Strategie Settoriali e Impatto di CDP Andrea Montanino e del Direttore del Business di CDP Andrea Nuzzi. La giornata ha visto poi due panel tematici per approfondire le opportunità di crescita delle imprese sul fronte dell'innovazione e della proiezione verso l'estero con la Presidente di CDP Venture Capital Anna Lambiase, l'Amministratore Delegato di CDP Real Asset Giancarlo Scotti, l'Amministratore Delegato di Simest Regina Corradini D'Arienzo, il Direttore Cooperazione Internazionale allo Sviluppo di CDP Paolo Lombardo e la Regional Director fo Europe della IFC (International Finance Corporation) Ines Rocha.

Per Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, "la partnership firmata oggi non è solo un accordo tra due grandi Istituzioni, ma rappresenta un ponte operativo che consente di avvicinarci ancora di più alle imprese. L'obiettivo del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, grazie

anche alla collaborazione con un partner strategico come Confindustria, è trasformare le risorse in opportunità concrete sui territori e offrire soluzioni rispondenti alle reali esigenze del tessuto produttivo. Con il nuovo Piano Strategico 2025-2027, prevediamo di destinare alle imprese oltre il 60% delle risorse a livello di Gruppo. Questo protocollo conferma la volontà di consolidare la nostra partnership con Confindustria e il nostro ruolo al fianco di un numero sempre crescente di realtà che, in Italia e all'estero, puntano su innovazione e sviluppo sostenibile per dare maggiore impulso alla competitività del Paese".

Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, sottolinea: "Questo accordo costituisce una scelta strategica: unire le forze per dare all'Italia una crescita solida e duratura fondata sull'industria. Lavoriamo su nuovi strumenti di credito e finanza mettendo al centro innovazione, tecnologie, investimenti, filiere, soluzioni per l'abitare sostenibile e giovani. La produttività del manifatturiero, locomotiva del Paese, torna ad arretrare dopo una fase di crescita sostenuta: nel 2023 ha registrato un -2,4%, segnale che impone una svolta sugli incentivi per la crescita e sugli investimenti. Alla vigilia della manovra quello che ci preme è evitare l'assalto alla diligenza e lavorare con governo per un piano triennale da 8 miliardi l'anno per sostenere gli investimenti, a partire da quelli in innovazione e digitalizzazione, con incentivi stabili, estendendo le semplificazioni burocratiche della ZES unica a tutta Italia. E' necessario sostenere la patrimonializzazione e ridurre il carico fiscale delle imprese, occorre confermare e rafforzare il Fondo di Garanzia per le PMI e prevedere misure per attivare i risparmi di famiglie e investitori istituzionali a beneficio della nostra economia".

