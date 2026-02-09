Accordo di partenariato tra la Camera di Commercio Palermo-Enna e la Regione di Marrakech-Safi

Sicilia e Marocco sempre più vicini nel solco della storica e profonda relazione di amicizia che esiste da sempre tra Italia e Regno del Marocco.

PALERMO (ITALPRESS) – Sicilia e Marocco sempre più vicini nel solco della storica e profonda relazione di amicizia che esiste da sempre tra Italia e Regno del Marocco. Il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, e la console generale del Regno del Marocco a Palermo, Maryem Nassif, nei giorni scorsi, presente anche Guido Barcellona, segretario generale dell’ente camerale, hanno gettato le basi per un la sigla di un accordo di partenariato tra l’ente camerale siciliano e la Camera di Commercio, industria e servizi della Regione Marrakech – Safi, guidata dal presidente Kamal Ben Khaled.

Venerdì scorso, Albanese e Ban Khaled hanno avuto una videocall, alla presenza degli altri vertici della Camera di Commercio marocchina, per mettere a punto quella che è una convenzione quadro di cooperazione, con l’obiettivo di attivare “una collaborazione nelle attività sviluppate da ciascuna parte nell’interesse dei rispettivi operatori economici, in particolare attraverso lo studio di progetti comuni nei settori della formazione, della promozione degli investimenti, dell’import-export, delle manifestazioni turistiche e commerciali, nonché di progetti volti a favorire l’adozione di strumenti digitali”.

Con questo accordo della durata di 3 anni rinnovabili, la Camera di Commercio Palermo Enna e l’ente di Marrakech si impegnano per a: facilitare i contatti B2B individuando e mettendo in relazione imprese italiane e marocchine interessate a partenariati, investimenti congiunti o scambi di beni e servizi; allo scambio di informazioni, trasmettendo reciprocamente dati aggiornati in materia di legislazione economica, procedure di investimento, statistiche commerciali, bandi di gara e opportunità di business; ad realizzare missioni ed eventi, co-organizzando missioni d’affari, fiere, saloni professionali, seminari e forum economici nei rispettivi territori o in Paesi terzi.

“La collaborazione istituzionale tra i due enti – spiega Alessandro Albanese – punterà ad offrire servizi di supporto alle imprese, in particolare attraverso assistenza e consulenza, con studi di mercato, ricerca di partner e adempimenti amministrativi, agli imprenditori palermitani ed ennesi interessati a insediarsi o ad esportare in Marocco e viceversa. Ma è prevista inoltre la parte che riguarda formazione ed expertise, con la realizzazione di programmi di scambio di competenze, formazione professionale e sensibilizzazione alle migliori pratiche in ambiti di interesse comune, per esempio, logistica, digitalizzazione, responsabilità sociale d’impresa”.

I settori d’intervento individuati sono quelli ad alto potenziale di crescita: agro-industria, con particolare attenzione al rafforzamento dei rapporti tra le imprese dei due territori; il turismo, promuovendo collaborazioni anche con le federazioni professionali; l’imprenditoria femminile, attraverso il rafforzamento dei rapporti tra associazioni di donne imprenditrici dei due sistemi camerali; gli investimenti, mediante l’accompagnamento all’insediamento delle imprese, la diffusione di informazioni su incentivi e contributi disponibili (programmi di sostegno, finanziamenti) e la ricerca di potenziali investitori; innovazione e digitale; energie rinnovabili ed efficienza energetica.

“Ritengo che questa sia una importante e comune opportunità da un lato per potenziare gli scambi commerciali rendendoli più dinamici e per incrementare gli investimenti reciproci favorendo la creazione di partenariati duraturi tra le rispettive imprese, e dall’altro per sostenere attivamente le piccole e medie imprese e le startup delle due regioni, offrendo strumenti di facilitazione e accompagnamento nei processi di internazionalizzazione”, conclude Albanese.

– Foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo Enna –

(ITALPRESS).