Accesso al mare a Poggio Arena, sindaco ha incontrato residenti: PeR presenta esposto

La soluzione approntata dalla parte privata viene ritenuta non praticabile

Gela. L'accesso al mare, a Poggio Arena, rimane oggetto di contrasti. Non è bastata l'ordinanza del Tar, che in attesa di ulteriori verifiche tecniche e della decisione di merito, ha disposto che i residenti abbiano la possibilità di usufruire del passaggio, in un'area chiusa a seguito del progetto di un privato. Questa mattina, a Poggio Arena, è arrivato il sindaco Terenziano Di Stefano (c'era anche il consigliere comunale e provinciale Antonio Cuvato), che si è confrontato con i residenti e con i referenti del comitato di quartiere, in prima linea nel richiedere che si apra un accesso al mare pienamente fruibile. La soluzione approntata dalla parte privata viene ritenuta non praticabile. Con i residenti si è confrontato anche il segretario regionale "PeR" Miguel Donegani. Proprio Donegani e il gruppo di "PeR" hanno formalizzato un esposto in procura, ritenendo che la decisione dei giudici amministrativi non sia stata attuata.