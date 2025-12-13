Accessi informatici abusivi e somme sul conto, trentenne indagata da una procura portoghese

L'attività di indagine è in atto e la donna potrebbe finire a processo davanti alle autorità portoghesi

Caltanissetta. Avrebbe forzato i sistemi informatici, con accessi abusivi, ottenendo somme di denaro trasferite sul proprio conto. Una trentenne nissena è indagata da una procura portoghese, quella di Setubal. Negli scorsi giorni, è stata sentita per rogatoria dalla sezione di pg della procura di Caltanissetta. Ha risposto fornendo una propria versione dei fatti, assistita dal legale Salvo Macrì. L'attività di indagine è in atto e la donna potrebbe finire a processo davanti alle autorità portoghesi.