Abodi a Messina “Serve una nuova stagione per gli impianti sportivi, dallo stadio Franco Scoglio ai playground”

Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, oggi a Messina per una visita istituzionale dedicata agli impianti sportivi cittadini.

MESSINA (ITALPRESS) – “Entro la fine dell’anno bisognerà iniziare a predisporre atti formali, studi di fattibilità e piani economico-finanziari per la riqualificazione dello stadio Franco Scoglio”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, oggi a Messina per una visita istituzionale dedicata agli impianti sportivi cittadini. Con lui il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, la sottosegretaria Matilde Siracusano e l’assessore regionale Elvira Amata.

Abodi ha ricordato come Messina non abbia presentato richiesta per entrare tra le città candidate a ospitare gare di Euro 2032, ma ha sottolineato la necessità di avviare comunque un percorso di riqualificazione dell’impianto. “Gli stadi devono diventare anche comunità energetiche – ha aggiunto -. A Messina soltanto il 6% degli impianti sportivi ha effettuato interventi di efficientamento energetico. In una terra di sole come la Sicilia bisogna sfruttare le coperture per produrre energia e abbattere i costi”.

l ministro ha poi parlato delle infrastrutture sportive di prossimità, dai playground alle palestre scolastiche, evidenziando che Messina ha attualmente otto progetti attivi legati ai bandi nazionali per sport e inclusione sociale. Un passaggio anche sulla retrocessione dell’ACR Messina: “Fa impressione vedere una piazza così importante in Eccellenza, ma ogni sconfitta deve diventare un’opportunità per ripartire”.

Infine un passaggio polemico sulla gestione dei calendari sportivi nazionali e sulle polemiche legate alla concomitanza tra eventi calcistici e gli Internazionali di tennis a Roma. “Il calendario si programma con attenzione – ha detto Abodi -. Non si può pensare di risolvere tutto con ricorsi al Tar. Bisogna rispettare tifosi e cittadini”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).