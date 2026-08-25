Abbellire la città con messaggi positivi, nuova "tappa" di "Sorrisi urbani"

L'obiettivo principale del service rimane quello di regalare un momento di leggerezza e un sorriso ai passanti, riqualificando simbolicamente gli spazi quotidiani della comunità attraverso messaggi positivi

Gela. Continua a seminare positività in città il progetto “Sorrisi Urbani”, l'iniziativa ideata dalla Commissione di Azione di Pubblico Interesse del Rotaract Club Gela, presieduta da Simone Maganuco, sotto la guida del presidente del club Elias d’Aleo. Nella mattinata di ieri è stato compiuto un nuovo passo concreto con la collocazione di un nuovo cartello dell'iniziativa nello storico scenario di Piazza Umberto I. All'installazione hanno presenziato e dato il loro fondamentale supporto operativo l'assessore Peppe Di Cristina e il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, a testimonianza del valore sociale e della costante sinergia tra le istituzioni cittadine e i giovani del territorio. L'obiettivo principale del service rimane quello di regalare un momento di leggerezza e un sorriso ai passanti, riqualificando simbolicamente gli spazi quotidiani della comunità attraverso messaggi positivi. Un impegno che il Rotaract Club Gela intende portare avanti con determinazione: i soci hanno infatti confermato che alle installazioni già effettuate ne seguiranno presto altre, per dare continuità a un progetto che mette al centro il benessere e il senso di comunità.