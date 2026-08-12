Abbate “Trovare le coperture per le riforme, noi leali con la maggioranza”

PALERMO (ITALPRESS) – Completare le riforme parlamentari, mantenere un dialogo franco con la coalizione e costruire un percorso forte in vista del voto. Questo il proposito per l’ultimo anno di legislatura tracciato da Ignazio Abbate, deputato regionale d

PALERMO (ITALPRESS) – Completare le riforme parlamentari, mantenere un dialogo franco con la coalizione e costruire un percorso forte in vista del voto. Questo il proposito per l’ultimo anno di legislatura tracciato da Ignazio Abbate, deputato regionale della Democrazia cristiana e presidente della commissione Affari istituzionali all’Assemblea Regionale Siciliana.

In un’intervista all‘Italpress Abbate ha ribadito il ruolo centrale del partito nel perimetro del centrodestra e il sostegno incondizionato alla maggioranza, auspicando che tale clima permanga anche nei prossimi mesi in modo da arrivare con lo slancio giusto all’appuntamento elettorale. “Se si andrà alla scadenza naturale, abbiamo davanti un ultimo anno di legislatura nel quale ci sono ancora diversi obiettivi da raggiungere – sottolinea l’esponente democristiano -. A partire dalla prossima Finanziaria, che dovrà garantire un sostegno forte e convinto ai comparti industriale, artigianale e agricolo, mettendo in campo risorse concrete per il nostro tessuto produttivo. Allo stesso tempo, è fondamentale che il governo individui le coperture finanziarie che attendiamo ormai da mesi per riforme importanti come quella della dirigenza regionale, la parità salariale di genere e la riforma della Polizia locale”.

Altrettanto centrale nell’agenda parlamentare, secondo Abbate, è “il grande capitolo delle infrastrutture: dobbiamo accelerare sul completamento delle opere strategiche per il territorio, a partire dal lotto autostradale Modica-Scicli, senza dimenticare gli interventi necessari per porti e aeroporti. Abbiamo ancora un anno davanti e dobbiamo utilizzarlo fino in fondo”.

L’atteggiamento della Dc in questi quattro anni di governo, prosegue, “è sempre stato di piena collaborazione e lealtà nei confronti del presidente Schifani e della coalizione. Non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza, il nostro voto e il nostro sostegno, anche nel momento più difficile attraversato dal nostro partito, dal quale siamo usciti più forti e coesi. Da democratici cristiani abbiamo sempre privilegiato il dialogo e la responsabilità, forse qualche volta persino oltre il necessario. Ma la lealtà, in politica come nella vita, deve essere reciproca”.

La riflessione conclusiva è dedicata alle ambizioni della forza politica in vista del 2027: “Intorno alla Dc c’è grande attenzione perché siamo una forza realmente radicata in tutta la Sicilia, con amministratori giovani e capaci e una presenza importante nei territori. La nostra collocazione naturale resta il centrodestra ed è all’interno di questa coalizione che intendiamo continuare a lavorare e costruire il nostro futuro politico. Lo faremo con la nostra identità e con il nostro simbolo, costruendo liste forti e competitive in tutte e nove le province siciliane e nelle prossime competizioni elettorali, sia a livello locale che regionale – spiega Abbate -. Non chiediamo rendite di posizione, ma il giusto riconoscimento del peso, del radicamento e del contributo che la DC è in grado di dare alla coalizione”.

-Foto pagina Facebook Ignazio Abbate-

(ITALPRESS).